Íme, hét egyszerű ok, amiért minden nap sétáljon legalább 15 percet

Valószínűleg nem kell hosszan magyarázni, hogy miért is olyan fontos a rendszeres testmozgás, ám most kiderült, nem kötelező megerőltető sportot űzni ahhoz, hogy erősödjön az immunrendszer, és fittebb legyen. Napi 15 perccel is már valódi immunerôsítô hatás érhetô el.

2020.11.01. 15:00 Bors





