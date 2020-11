Így még egészen biztos nem láthatta az újjászületett budai Várat: lenyűgöző drónfelvételek

Egy bámulatos drónvideót osztott meg Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra, amiben látható, milyen látványos megújuláson ment át az elmúlt időkben a budai Vár és környéke.

"Sokat elmond egy országról, hogy mennyire tiszteli múltját, ápolja hagyományait – igaz ez az épített örökség megóvására is. A budai Vár az elmúlt években bámulatos átváltozáson ment keresztül: megújult a Mátyás kútja, újjáépült a Főőrség és a Csikós udvarban álló egykori Lovarda is. A munkának még nincs vége, a Nemzeti Hauszmann programban megújulnak a budai Vár közterületei, parkjai és szimbolikus épületei is. Az eredmények már most is önmagukért beszélnek! Érdemes megnézni, hogy festenek az eddig elkészült épületek!" – ismertette a részleteket a kormányszóvivő.