Így küldhetsz üzenetet a barátaidnak, ha összeomlott a Messenger

Összeomlott a Messenger, senki nem kapja meg az üzeneteket. Mit lehet ilyenkor tenni?

Az egész világon akadozik a Messenger, nem lehet üzeneteket küldeni. Nem kell azonban pánikba esni, számos alternatív megoldást mutatunk most.

1. Whatsapp









A Whatsapp az egyik leggyakrabban használt üzenetküldő alkalmazás. Teljesen ingyenes, reklámmentes. Lehet rajta szöveges üzenetet, videót, hangfelvételt és fényképet is küldeni. Csoportokat is létre lehet hozni benne, így akár a család összes tagjával egyszerre cseveghetünk. Androidra és iOS-ra is letölthető.

2. Viber









Szintén igen népszerű üzenetküldő, amin akár ingyen telefonálhatunk is. Hátránya (vagy előnye, nézőpont kérdése) a Messengerhez képest, hogy a WhatsApphoz hasonlóan telefonszám és telefonos funkciók kellenek a használatához, így csak az ilyen készülékeken működik, a kontaktokat is a telefonkönyvből gyűjti be.

3. Allo









A Google kifejezetten a csetelésre fejlesztette ki az Allo alkalmazást. Emojikat, fényképeket, matricákat és fájlokat itt is küldhetünk, de ebben nagyjából ki is merül a felhozatal.

4. Snapchat









Ne kerteljünk, ez inkább a fiatalabb korosztály számára lehet ismerős és kedvelt. Alapvető funkciója, hogy képeket (valamint pár másodperces videókat) küldözgethetünk egymásnak, amire elhelyezhetünk feliratokat, rajzolhatunk rá, vagy mindenféle vicces és jópofa szűrővel pakolhatjuk meg. Sőt, bármilyen pikáns dolgot is küldünk el, az a megtekintést követően egy beállított időn belül eltűnik. Persze bekerült a programba a normál csevegési lehetőség is.

5. JustTalk









Az applikáció rendkívül jó minőségű videohívásokat garantál, méghozzá lassabb kapcsolat esetén is megbízhatóan és gyorsan. Nagy előnye az egyszerű kezelőfelület, a csoportos hanghívás, valamint az olyan humoros extrák, mint az, hogy például chatelés közben rajzolhatunk, játszhatunk a másikkal és így tovább.