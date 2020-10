Idén drágább lesz a krizantém, amit ezer éve nemesítenek és nem csak egy egyszerű kegyeleti virág

Mi is lehetne tökéletesebb jelképe az ősznek, a mindenszentek és halottak napja ünnepének, mint a csodálatos színekben pompázó krizantém? A kertekben ilyenkor már elhullajtják szirmaikat a virágok, sárgulnak a levelek, kezd minden kicsit borús színt ölteni. De ezek a növények ilyenkor a legszebbek.

Mi is lehetne tökéletesebb jelképe az ősznek, a mindenszentek és halottak napja ünnepének, mint a csodálatos színekben pompázó krizantém? A kertekben ilyenkor már elhullajtják szirmaikat a virágok, sárgulnak a levelek, kezd minden kicsit borús színt ölteni. De ezek a növények ilyenkor a legszebbek.

A krizantémok nemesítéséről már időszámítás előtt is készültek feljegyzések, ennek el­lenére mai napig sokan szarvas­­hibákat követnek el a gondo­zásukkor. És még nagyobb baj, hogy sokan csak temetővi­rág­ként tekintenek erre a nö­vényre. Dr. Szuvandzsiev Péter beleszületett a kertészkedésbe, ő már a harmadik generációt képviseli. A növények szeretete, úgy látszik, öröklődik, kevesen tudnak olyan szépen beszélni gondozásukról, metszésükről, nemesítésükről, mint ő.







Dr. Szuvandzsiev Péter beleszületett a kertészkedésbe © Móricz István

– A mi családunk bolgár származású, az első kertészetünkben még nem dísznövényeket neveltünk, hanem zöldségeket – kezdte az agrármérnök.

– Közel hetven éve foglalkozunk termesztéssel, édesapám volt, aki átváltott a dísznövényekre, már 45 éve foglalkozik ezzel. Én ebben nőttem fel, a krizantém az elsők között volt, amit fölvettünk a kultúrába, így mondhatom, hogy van már egy kis tapasztalatunk a termesztésükről.







A kertészetben pontos sorokban nőnek a virágok © Móricz István

Aranyhal és krizantém

Nem csak e csodaszép virágok termesztéséről, de a történelmükről is sokat tud Péter.

– Érdekesség, hogy időszámításunk előtt ezerből két élőlény nemesítéséről már van feljegyzés: az aranyhalról és a krizantémról – mesélte a agrármérnök.







© Móricz István

– A nemesítéséről már ie. 1000-ben írtak. Azóta nagyon sokféle változatát megismerhettük, a világ nagyon sok táján elterjedt, mikroevolúciós folyamatok zajlottak le, emiatt a nemesítése rendkívül széles körű. Van a kis virágú, a pomponos, mindenféle eltérő szirmú-formájú, nagy fejű, és még sorolhatnám, attól függően, hogy a virágzatban hogyan helyezkednek el a csöves- és nyelves virágok, illetve, hogy milyen alakot vesznek fel nyíláskor, lassan azt lehet mondani, hogy csak a képzelet szab nekik határt. És ez nemcsak a virág formájára, de a színére is igaz, talán csak fekete nincs még belőle, és mindegyik népszerű. Magyarországon azért is terjedt el, mert a házi kertekben is szépen megnőttek mindenféle különleges bánásmód nélkül. Ha elpalántázzák, kiültetik, kicsi fagyvédő takarással ellátják, tavasszal elkezd kihajtani, majd virágot hozni, és sokáig a kert éke lesz.







Az apróbb fejű változat otthon is könnyen nevelhető © Móricz István

A népszerűség átka

Mint ahogy az öltözködésben, a krizantémok világában is folyamatosan változik, mi éppen a divat. Hazánkban jelenleg egy generációs váltás zajlik.







© Móricz István

– Nagyon hosszú ideig a nagy virágú, gömb alakú cserepes és szálas krizantémok voltak a nyerők, csak azok fogytak. De most már kezd betörni a nyugat-európai irányzat, a sokféle színű és más virágformájú, virágzatú növények kezdenek elterjedni. Már lehet látni a vi­rágboltokban a változást, egészen extravagáns példányokat lehet venni. Mert a krizantém nem feltétlen kegyeleti növény, és a háziasszonyok a sok virágú, hosszan tartó krizantémmal díszítik a házukat, a kertjüket. Meglepő, de jó tartással, vágással a szálas változat akár egy hónapig is a lakás éke lesz.





Mostanában az apróbb virágú krizantém a divatosabb © Móricz István

Hiány van belőle

Mintegy 12 százalékkal emelkedett a krizantém ára tavalyhoz képest.

– Alapvetően szálaskrizantém-hiány van, elsősorban ebből is a hagyományosként ismert fehér, nagy fejű, 200 grammos, 18-20 centiméter virágátmérőjűt már nem tudunk behozni, mert szinte sehol sincs – mondta a szakértő.







A nagy fejű példányokkal több a gondja a kertészeknek © Móricz István

– Nyugat-Európában alig termelnek belőle. Ebből idén egymillió szállal kevesebbet adtak el, mert a kézi munka drága, és egy nagy virágú szál miatt az összes mellette lévő kicsit le kell szedni. Ezért drágult meg. A cserepesmultiflórakrizantém-helyzet is rossz, elárasztották a piacot a csomagolt, szabad földön termett, gyakran több száz kilométer utazó, így már törődött, nyúzott, rossz minőségű, rossz földbe ne­velt példányok, amelyek nagyon lenyomták az árat. Ezek azok, amik pár hét alatt tönkremennek. Megéri kifizetni a helyi kertészetben nevelt, hosszú életű krizantémokat.







Régen mindenki a nagy fejű változatot kereste © Móricz István







Több ezer féle szín és forma létezik © Móricz István

Így gondozza, hogy sokáig éljen

Sok apró baki vezethet ahhoz, hogy a boltban, kertészetben megvásárolt szálas vagy cserepes krizantém otthon pár nap alatt tönkremenjen.

Cserepes virágok: A cserepes példányoknál az a leggyakoribb hiba, hogy a teljesen, vagy szinte teljesen kinyílt virágú növények rengeteget párologtatnak, és ezt nem pótolják, kevés vizet adnak nekik, vagy meg sem öntözik. Pedig megfelelő gondozással sokáig díszíthetik a sírt is.

TIPP: tegyen alá egy kis tálcát egy-két ujjnyi vastagságú vízzel, egy éjszaka alatt megszívja magát, és beosztja ezt a mennyiséget, így tartósabb lesz.







A vázába úgy tegye a virágokat, hogy előbb a szárukat levágja és kissé megtöri © Móricz István

Szálas krizantémok: Nem bírják a meleget, ott hamar elhervadnak, ezért a lakásban félárnyékos helyre tegye.