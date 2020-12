Idén csak negatív koronavírus-teszttel jöhet a Mikulás

Elmaradnak a céges Mikulás-partik, az óvodák se engedik be a Télapót, Gyömrőn csak az ablakon keresztül adhatta be ajándékait, de a gyerekek így is nagyon örültek neki: énekkel, mondókával köszöntötték. Azok, akik vállalkozóként járják a családokat, csak tizedannyi megrendelést kapnak, mint más években – írja a Ripost.

A bajusz és a szakáll alá kerül a maszk

Kiss Attila egy krampuszlánnyal és egy fotóssal látogatja a gyerekeket. Mielőtt elmennek egy családhoz, elküldik a csapat friss covid-tesztjét, ennek ellenére maszkot is viselnek, amit a Mikulás a bajusz és a szakáll alá rejt, a krampusz pedig stílusosan feketét vesz fel.







– A korábbi években 7-8 csapatra is szükség volt és mindenkinek 4-5 címe volt naponta. Idén magam járom a várost a segítőimmel – mondta el a lapnak Attila. – A biztonság ellenére tizedannyi a megrendelésünk. Pedig ellenőrzött körülmények között, kesztyűben és kézfertőtlenítőt használva állítjuk össze a textilzsákos csomagjainkat, amelyekbe közvetlenül a nagykereskedésből szereztük be az árut, így nem tapogatta össze senki. Kérésre érintésmentes kiszállítást is biztosítunk.

A teszt miatt nem drágább a Mikulás, sőt levitték az árakat.

Nem feltűnő a fehér kesztyű

A MikulásCentrum is csak családokhoz küldi ki a Mikulást, aki lehetőleg a szabadban találkozik a gyerekekkel, és egyszerre nem lehetnek többen, mint tízen. Ha mégis lakásba hívják, akkor nyitva kell tartani az ablakot és mindenkinek maszkot kell viselnie. A Mikulás még a csizmájára is húz egy nejlont, nehogy fertőzést vigyen be.







Az utcán is feltűnt egy Mikulás, ő kesztyűt viselt

– Vírus ide, vírus oda, a gyerekeknek el kell juttatni az ajándékot. A személyes találkozásokat sajnos le kell rövidítenem. Szedjétek a vitaminokat, hordjatok maszkot, tartsátok a megfelelő távolságot! – üzent a gyerekeknek.

A Mikulásvilág cégeknek biztosít lehetőséget, az egyik biztosító például meghatározott ideig elérhető titkosított Youtube-csatornán keresztül biztosította a munkatársainak, hogy gyermekeik találkozhassanak a Télapóval.







– A Télapó virtuálisan látogat el a gyerekek otthonába, aki videóbeszélgetéssel örvendezteti meg őket – beszél a kedves ötletről Papp Cecília. Az online Mikulást családok is megrendelhetik, akár messengeren, Skypon, vagy zoom-on keresztül.

Ennyiért jön idén a Mikulás A különböző szolgáltatók persze különböző árakon kínálják a Mikulást, az alábbi átlagos rá. Van angol és német nyelvű Mikulás is, felárral. 1-3 gyerek: 13.100 4-10 gyermek: 18.200 Ft Délelőtti akciós fél óra: 13.500 Ft (iskoláknak, óvodáknak) – Ebben csak egy szem szaloncukor van, az ajándékot a megrendelő biztosítja.