Horror Erdőkertesen: azért hívta ki a zsarukat László, hogy megölje őket - szörnyű részletek

Előre eltervezte tettét V. László, az az erdőkertesi férfi, aki ravasz módon azért hívta ki magára a zsarukat, hogy aztán megölhesse őket.

Előre eltervezte tettét V. László, az az erdőkertesi férfi, aki ravasz módon azért hívta ki magára a zsarukat, hogy aztán megölhesse őket.

Mint arról korábban a Bors is írt, az erdőkertesi V. László tavaly éppen házi őrizetben ült otthon, mert a vád szerint megverte a menyasszonyát, ezt azonban a férfi tagadta, azt állította ugyanis, hogy a nőt elrabolták. Annyira kitartóan, már-már megszállottan állította ezt, hogy Lászlót január 23-án elemeorvosi vizsgálatra is beidézték.

A férfi azonban teljesen belebolondult a gondolatba, rettegett az vizsgálattól, ezért elképesztő tervet eszelt ki: kihívja magára a rendőröket, a zsarukat megöli, ő pedig elszökik. Ezért nemsokára felhívta a 112-es segélyhívót, ahol bejelentette, hogy kiakadt a válla, és rendőröket kért magára. Ameddig azok kiértek, László alaposan felkészült: bekészítette a kést és egy halom készpénzt, hogy menekülés közben is bebiztosítsa magát.







© Bors

A rendőrök nemsokára ki is érkeztek, és László meséje be is jött: a kamu vállsérülés miatt nem bilincselték meg, így szabad volt az út.

László ezt azonnal ki is használta: ahogy elindultak, az ablakhoz szorította a mellette ülő rendőrnőt, és rárontott a késsel. Az elől ülő férfi kolléga azonnal kiszúrta, hogy a hátsó ülésen valami szörnyűség történik, rögtön meg is állt, és megpróbálta kicsavarni az elborult agyú László kezéből a kést.

Hiába, a férfi már teljesen elvesztette józan eszét, és a másik rendőrre is rátámadt, többször megvágta. A rendőr azonban bátran viselkedett: nem törődve a vágással, előrántotta fegyverét, és megpróbálta a férfire fogni, de Lászlót még ez sem zavarta, szó nélkül rámarkolt a fegyver csövére. Szerencsére időközben a rendőrnő kipattant a kocsiból, ő is fegyvert rántott, és ráfogta a tomboló Lászlóra, miközben a kollégájának is sikerült kicsavarni az őrült férfi kezéből a piszolyt.







© Bors