Halloweeni tréfának hitték: levágott emberi fejet találtak az utcai kukában

Levágott emberi fejet találtak szombaton egy kukában a spanyolországi Huelva városában, írja helyi lapok beszámolójára hivatkozva a Sun.

aznap a környéken egy férfi egy nejlonszatyorral a kezében sétálgatott, amiből jól láthatóan emberi maradványok kandikáltak ki, ám A szemtanúk először azt hitték, csak egy ártatlan halloweeni tréfáról van szó.

A gyanúsított a levágott emberi fejet állítólag még gyerekeknek is mutogatta bizarr sétája közben, ám idővel megérezte, hogy lebukhat, és a fejet az egyik utcai kukába dobta, majd elmenekült. Néhány járókelőnek azonban nagyon gyanúsan élethűnek tűnt a fej és elővigyázatosságból rendőrt hívtak, a hatóságok pedig megállapították, hogy az emberi maradvány nagyon is valódi. Szombaton este kilenc óra után egy, a kukához a környéken élő férfit őrizetbe is vettek, és azóta a holttest többi része is előkerült.

Spanyol lapok szerint a feldarabolt áldozat egy 50 év körüli férfi lehetett, aki a gyanúsított barátja volt. További részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra, de az ügyben Huelva város gyilkossági rendőrei kezdték el a nyomozást.