Hajnalban szellőztessen, akkor a legtisztább a levegő

A koronavírus-járvány idején kiemelten fontos a légcsere, azonban nem mindegy, hogy mikor és hogyan nyitjuk ki az ablakot, főleg hogy az ország számos területén gond van a szállópor koncentrációjával. Ön tudja, hogyan tisztíthatja otthon a levegőt?

A csapból is az folyik, hogy a járvány idején fontos a rendszeres szellőztetés, azon­ban arról csak kevesen szólnak, hogy a lakásba a szennyezett levegő beengedése is rendkívül káros. Pedig országszerte tovább nőtt a légszennyezettség a magas szállópor-tartalom miatt .

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tegnap egészségtelennek minősítette a levegőt Budapesten, Szegeden, Székesfehérváron és Várpalotán. Továbbá kifogásoltnak minősítették tizenhét település levegőjét. Ezek: Szombathely, Szentgotthárd, Győr, Sarród, Ajka, Tatabánya, Pécs, Százhalombatta, Tököl, Vác, Salgótarján, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Sajószentpéter, Kazincbarcika és Putnok. Dr. Bense Tamás háziorvos taná­csaival nemcsak a vírust tarthatja távol otthoná­tól, hanem az ártalmas levegőt is.







Tovább nőtt az ország légszennyezettsége, az NNK szerint Budapesten is egészségtelen a levegő © MTI

Ajánlott a légtisztító készülék

– Én a fűtési szezonban leginkább a hajnali szellőztetést ajánlom, mert ilyenkor fűtenek a legkevésbé, így ilyenkor a legtisztább a levegő – kezdte a Borsnak a doktor. – A hajnali szellőztetés mindig legyen alapos, de napközben is ki lehet nyitni rövid időre az ablakokat , különösen ott, ahol fertőzött lehet még akkor is, ha így szennyezett levegő kerül be a légtérbe. Ahol beteg van, érdemes napközben többször is kicserélni a levegőt. A szennyezett levegő ellen légtisztító készülékekkel lehet védekezni, amit minden háztartásba melegen ajánlok – mutatott rá a háziorvos.







Dr. Bense Tamás © Bors

Dr. Bense szerint a légtisztítót a szellőztetés után érdemes bekapcsolni, hogy a bekerült szennyezett levegőt azonnal megtisztítsa. Az orvos szerint azok, akik nem akarnak erre beruházni, mindenképp a hajnali órákban szellőztessenek.

Ablaknyitás előtt takarja be a beteget!

Az sem mindegy, hogyan szellőztet az ember, a háziorvos elárulta a legjobb módszereket.







A hajnali órákban kevésbé fűtenek, ezért jó akkor kinyitni az ablakot © Shutterstock