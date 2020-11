Gyalogosokkal és piros lámpával nem törődve versenyzett egymással két luxuskocsi Érden - videó

A két autó sem a záróvonallal, sem pedig a piros lámpával nem törődött, mikor átszáguldott Érd belvárosán.

A rémisztő esetet a Budapesti Autósok Közösségének egyik olvasója rögzítette: a videón látszik, ahogyan elsőször az egyik, majd kisvártatva, szorosan az első nyomában a másik luxuskocsi is elszáguld a normális tempóban haladó sor mellett. Jól láthatóan eközben sem a záróvonal, sem pedig a piros lámpa, de még az a gyalogátkelő sem zavarta őket, amin egymással versengve átrongyoltak. Egy helyi lakos a lapunknak elmondta: sajnos szinte mindennapi eset ez arrafelé: