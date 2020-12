Felháborító! Társkeresőn élnek vissza Curtis feleségének és kisfiának képeivel

Közösségi oldalán kért segítséget Kriszti.

Csütörtök este Curtis felesége, Széki Kriszti Instagram-sztorikban számolt be arról, hogy valaki az egyik társkereső alkalmazásban az ő fotóival próbál meg párt találni magának. Krisztinek egyik követője írt a közösségi oldalon, hogy értesítse, visszaélnek a képeivel, de ami ennél is fontosabb, hogy olyan képeket is feltöltött a csaló, melyeken Krisztike és Curtis kisfia is látható.







A profiljához az Amanda álnevű csaló ráadásul azt írta, hogy a kis Doncsit ábrázoló képein nem a saját gyereke, hanem a keresztfia van...

A modell mélységesen felháborodottan és dühösen kérte Instagram-követői segítségét, hogy aki belefut a csaló profiljába, jelentse a társkereső fejlesztői felé.

Most küldték a képeket, hogy Tinderen visszaélnek a képeimmel, aki fent van, kérem jelentse!

Amúgy te miért nem mész az anyádba, hogy olyan képeket raksz fel, ahol a gyerek is rajta van????!!! – írta.