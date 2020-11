Felfoghatatlan tragédia: 19 évesen vált ötgyermekes apává a fiatal, miután anyjuk meghalt koronavírusban

Még augusztusban kapta el egy hattagú Los Angeles-i család a koronavírust, miután a gyermekeit egyedül nevelő édesanya elhunyt a betegségben. Martinezék az anya, Brenda és a legidősebb fiú, Juan kivételével tünetmentesek voltak, ám a nő állapota hirtelen romlani kezdett.

A diabéteszben szenvedő Brenda végig komolyan vette a járványhelyzet miatt hozott szabályokat : mindig tartotta a kellő távolságot, rendszeresen mosott kezet és viselt maszkot. A családanya eleinte csak köhögött, majd a tüdeje hirtelen összeomlott, a veséje pedig leállt.







Brenda és Juan Martinez © Facebook

A nő szervezete végül nem volt képes tovább harcolni.

– Néhány nap alatt romlottak a tünetei. Amikor egyik reggel légszomjra kezdett panaszkodni, rögtön tárcsáztuk a segélyhívót – nyilatkozta a 19 éves Juan, majd folytatta: – Úgy érzem, békében ment el, miután megvívta a háborúját. Eddig csak egy nagytestvér voltam, de miután anya elment, apa, anya és nagytestvér is lettem egyszerre.

Martinezéknél 2, 7, 8, 9 és 15 éves gyermek is van, és habár a kétéves gyermek felügyeletét apjuk gyakorolja, Juan teljes mértékben felelős négy testvéréért . Most öccsei és húgai biztonságának és egészségének fenntartása mellett a számlák befizetése, a főzés, a mosás, a takarítás, és minden más, szülői feladat a fiatal férfira hárult.

– Eleinte elég érzelmes volt ez az egész. Sok sikoltozáson, síráson mentünk keresztül, de mostanra megnyugtattam őket, hogy minden rendben lesz, és sosem fogom engedni, hogy bármi történjen velük – tette hozzá Juan.







© GoFundMe

A 15 éves Jovanna szerint bátyjuk hatalmas áldozatot hoz érte és testvéreiért nap mint nap.

– Imádom, hogy ilyen támogató: a legjobbat hozza ki a helyzetből. Bármikor fordulhatok hozzá, akárcsak egykor az anyukánkhoz – magyarázta a tinilány a bátyjáról, majd elmondta: – Nagyon nehéz ez az egész. Más egy nővel megbeszélni azokat a dolgokat, amiket egy sráccal kell most. De történjen bármi, ő bátyám, akire mindig felnézek.

Juan most minden nyilatkozatában elmondja: nagyon fontos, hogy mindenki tartsa be a biztonsági intézkedéseket, tartsa be a szabályokat, és védekezzen a koronavírus továbbterjedése ellen.

(via)