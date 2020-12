Feleségül ment 17 éves barátjához a 14 éves kislány - óriási botrány lett belőle

Hatalmas port kavart az a nyilvánosságra került videó, amely egy gyerekpár esküvőjén készült.

Feleségül vette 14 éves barátnőjét az a 17 éves fiú, aki a nagyszüleit kérte meg a lagzi megszervezésére. A tinédzser mamája elmondta, nem tudták, hogy törvénytelen dolgot művelnek.

Girl, 14, and student, 17, ditch school and get married after parents give blessing https://t.co/IXbtWvBufF — Daily Star (@dailystar) December 1, 2020

A kínai fiatalok az interneten ismerkedtek meg, mielőtt november 26-án kimondták egymásnak a boldogító igent. Bár erről hivatalos papírjuk nincs – túl fiatalok a házassághoz – a ceremóniát ugyanúgy megszervezték, amelyről egy videó is napvilágot látott. Ez a felvétel kavart hatalmas botrányt.

Nem tudtuk, hogy törvénytelen lesz a házasság. Mindketten öregek vagyunk már, és nem voltunk ezzel tisztában

- idézi a DailyStar a nagymamát, aki férjével együtt segített az esküvő megszervezésében. A fiatalok egyébként erre szülői engedélyt is kaptak, ahogy arra is, hogy otthagyják az iskolát.

Ám a botrány után a lány most újra a szüleivel él, és a suliba is visszaíratták.