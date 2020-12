Fehérneműben és tűsarkúban sikálnak és porszívóznak ezek a takarítónők, de meztelenül is dolgoznak, ha megfizetik

Fehérneműben porszívóznak és sikálnak egy brit cég takarítónői.

A Naked Cleaning Company dolgozói nemcsak fehérneműs, de félmeztelen takarítást is vállalnak a kuncsaftok legnagyobb örömére.

Mindezért 75 fontot, azaz közel 30 ezer forintot kérnek óránként, de lehetőség van 95 fontért meztelen takarításra is. A járványra való tekintettel azonban a szájmaszk és a gumikesztyű így is fenn marad a hölgyeken, akik 2 méteres távolságot tartanak a megrendelőtől.

A különleges szolgáltatás ötlete egy kenti nő, Nikki Belton fejéből pattant ki, aki 2020 elején meg is alapította a takarítócéget. Azóta számos kritika érte őt, sokak szerint nemcsak erkölcstelen a vállalkozás, de a lányokra nézve veszélyes is lehet. Belton leszögezte, hogy a megrendelők csak erkölcsi bizonyítvány bemutatásával élhetnek a szolgáltatásaikkal.

Sikeresek vagyunk, ami miatt a rosszakarók és az internetes trollok is megtalálnak. De mi csak egy takarítócég vagyunk, nincs ebben semmi szexualitás. A takarítónőink nem tárgyak, azért mennek a megrendelő lakására, hogy dolgozzanak – mondta a The Sunnak Belton, aki azt is elárulta, hogy hamarosan terjeszkedni szeretne a cég.

– Már készülnek a tervek az amerikai, kanadai, holland és remélhetőleg ausztráliai hálózattal kapcsolatban, de még Dubaiban is lenne ránk igény. A nevet mindenesetre levédettük, hogy senki se másoljon le minket.

Az ötlet egyébként nem feltétlenül Nikkié, hiszen egy skót cég már feltalált a spanyol viaszt, ez a cég pedig jelenleg is meztelen takarítónőket keres.