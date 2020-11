Fájdalmas döntés: Halottá nyilvánítják az eltűnt villanyszerelőt

Halottak napján megtelnek a temetők, a gyászolók virággal és mécsesekkel emlékeznek elhunyt szeretteikről. A gyász ünnepe mindenki számára megrendítő, de belegondolni is szörnyű, mit érezhetnek azok, akiknek még a méltó búcsúztatás sem adatott meg. Többek között így vannak ezzel az eltűnt villanyszerelők családjai is. A rendőrség gyanúja szerint Orlik Vilmost és Mácsik Zoltánt is megölték, de a holttestek máig nem kerül-tek elő.

Mácsik Zoltánra sírdísszel emlékeznek

– Sokáig nem voltam hajlandó tudomást venni arról, hogy az édesapám már nem él, de tavaly ilyenkor kilátogattam a temetőbe, s a nagyszüleim sírjára helyeztem egy sírdíszt apáért is. Borzasztóan fájdalmas volt, végigzokogtam, de a lelkemnek adott egy kis megnyugvást – emlékezett vissza a Borsnak Mácsik Adrienn.







Mácsik Zoltán neje a férjének készített dísszel © Bors

Az igazságot akarják tudni a sorsáról

Mosonmagyaróvári házukban rengeteg fénykép díszeleg a családfőről, de emlékhelyet addig nem hajlandóak állítani, amíg teljes bizonyossággal ki nem derül, hogy már nincs életben.

– Bárhol is legyen, legalább a lelkét megpróbáljuk megnyugtatni azzal, hogy gyújtunk érte egy gyertyát. Minden reggel imádkozom azért, hogy előkerüljön – tette hozzá Mácsik Zoltánné.

Csak a közös emlékek maradtak

Orlik Vilmos felesége már több mint öt éve nem tud semmit a férjéről. A megölésével ugyanazt a személyt gyanúsítják, aki Zoltánnal is végezhetett. Amíg a gyászoló családok fájdalma egyre elviselhetetlenebb, addig É. Imre jelenleg is a családja körében, házi őrizetben van.







Orlik Vilmos portréját felesége és fia tartja © Bors

– Vilmos eltűnésekor elveszítettem az édesanyámat, apukám pedig három évvel később ment el. Hozzájuk természetesen kilátogatok a temetőbe, de Vilmos nincsen ott, érte csak közös otthonunkban tudok gyertyát gyújtani, ahol rengeteg képről néz vissza rám. Már csak a közös emlékeink maradtak – sírta el magát Orlik Vilmosné, akit tegnap telefonon értünk el.

Magyarországon öt év után lehet egy eltűnt személyt halottá nyilvánítani. A családja már biztos abban, hogy Vilmos nincs életben, ezért a közelmúltban kezdeményezték a férfi holttá nyilvánítását, aminek a felesége elmondása szerint jelenleg az elbírálására várnak.