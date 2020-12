Élő adásban hagyta a videós, hogy az erkélyen halálra fagyjon terhes barátnője

Letartóztattak egy ismert YouTube-videóst Oroszországban, amiért a gyanú szerint közvetett szerepet játszott barátnője halálában, írja a Daily Star. Sztanyiszlav Resetnyikov a Stas Reeflay néven futó csatornáján élőben jelentkezett be lakásukból terhes barátnőjével, Valentina Grigorjevával.







A videó egy pontján a nézők közül az egyik 1000 dollárt (297 ezer forintot) ajánlott a férfinak, ha bántja a nőt. Resetnyikovnak több sem kellett és barátnőjét egy szál fehérneműben kizárta a Moszkva melletti településen található lakásuk erkélyére, a jócskán fagypont alatti hőmérsékletbe.









Valentina egy ideig még „bírta” az egészen gyomorforgató „szívatást”, ám szervezete hamar kihűlt, és mire az ittas férfi végre behozta a lakásba, a terhessége korai szakaszában lévő nő megfagyott.

Megdöbbentő módon a videó (ami ide kattintva még most is elérhető) még hosszú órákkal az eset után is látható volt a Youtube-on, és Sztanyiszlav még akkor sem állította le a felvételt, amikor a földön rángatta be fehérneműben fekvő barátnőjét. Szólongatni, pofozgatni kezdte, és amikor a lány semmire sem reagált, akkor hívta a mentőket.







A kamerát akkor sem kapcsolta ki, amikor már nem érzi a nő pulzusát, és amíg a mentőkre várt, a lányt a földön hagyva nagyokat kortyolt egy pezsgősüvegből és visszaült a számítógéphez. Később az élettelen lányt átcipelte a kanapéra, és betakarta.

A videóban az is látszott, amikor a mentősök megérkeztek a helyszínre és halottnak nyilvánították a terhes lányt. A követők még ezután is majd két óráig nézhették, mi történik a szobában, a videó nagy részében Sztanyiszlav zokog és pezsgőt iszik, miközben azt mondogatja, hogy ő a felelős a lány haláláért. Ezt a hatóságok is így gondolják, hiszen Resetnyikovot letartóztatták, és kettőtől tizenöt évig terjedő börtönbüntetést kaphat tettéért. A letartóztatásakor egyébként már azt mondta, hogy barátnője drogtúladagolásban halt meg.







Ám egyelőre minden jel arra mutat, hogy a lány kihűlés következtében vesztette életét, miután barátja hiányos öltözetben zárta ki a nulla fok alatti hőmérsékletbe.







A férfi már korábban is bántalmazta „szerelmét”: egy alkalommal paprikaspray-vel fújta le, és természetesen ezért is fizettek neki követői. A 28 éves Valentina Grigorjeva éppen a napokban jelentette be, hogy gyereket vár a férfitól.