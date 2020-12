Elkészült a botanikus kert, egy újabb kutyás élménypark és a két kilométeres futókör is a Városligetben

Elkészült a Liget Budapest Projekt keretében megújult botanikus kert, az új kutyás élménypark, és a két kilométer hosszú, kivilágított Városligeti Futókör is – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója. A Mőcsényi Mihály Botanikus Kert színes, hangulatos közösségi térként és természetismereti tudásközpontként is várja a látogatókat. Az elkészült 2 kilométeres, rekortán bevonatú futókört pedig napokon belül birtokba vehetik a sportolni vágyók. Ezekkel a fejlesztésekkel a Liget Budapest Projekt megvalósítása során már több mint 150.000 m² zöldfelület újult meg, és közel 500 új, egészséges fát ültettek el. A vezérigazgató beszámolt róla, hogy hamarosan kezdődik a parkfejlesztés következő szakasza, amelyben folytatódik a park teljes tájépítészeti megújítása, több ezer négyzetméternyi új zöldfelület kialakításával.

A Liget Budapest Projektnek köszönhetően visszanyerte régi fényét a Városliget egyik legkülönlegesebb növényeit felvonultató, ismeretterjesztő parkeleme, a botanikus kert, amelyet az újranyitásra Mőcsényi Mihályról, a tájrendezés magyarországi oktatásának megalapozójáról neveztek el.







© LIGET BUDAPEST

„Mőcsényi Mihály sokoldalú felkészültségével a tájépítészet nemzetközileg elismert tudósa volt, óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy a Városligetet megújító tájépítészeti pályázat megfogalmazásában, kiírásában, illetve a zsűri társelnökeként a pályaművek bírálatában is részt vett. Mőcsényi Mihály szellemiségét a Városliget örökké magában fogja hordozni, és az itt található botanikus kert átnevezésével szeretnénk méltó emléket állítani a legendás professzornak” – hangsúlyozta Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A parkrészt FŐKERT 100 éves jubileuma alkalmából adták át, 1967-ben. A bemutatókertnek szánt területen gyógy- és fűszernövények, konyhakerti növények, szőlő, gyümölcs, egynyári virágok, vízi-, mocsári és sziklakerti növények is helyet kaptak. A kert központi elemeként egy esőkunyhó szolgált, de látványosságai közé tartozott a forrás táplálta csobogós vízrendszer és a pergola a két vízmedencével. Az évtizedek során a kert állapota folyamatosan romlott, növényállománya zsugorodott, infrastruktúrája elavult, az esőkunyhó pedig romos állapotba került. A régóta várt felújítására a Liget Budapest Projekt keretében végre lehetőség nyílt. A felújítás során az eredeti, a Főkert tervtárában fellelhető 1967-es és 1969-es kertépítészeti tervek, valamint az 1980-as megvalósulási terv nyújtottak segítséget.







© LIGET BUDAPEST

Így a Mőcsényi Mihály Botanikus Kert területe déli irányban megnőtt, a Királydomb felé eső oldalon, a parki sétány pedig egy fasorral beljebb került. A megújult kert egyik sétányán kialakítottak egy lugast, melyhez kiegészítésképpen kerti tipegős útvonal kapcsolódik, segítve a parkrész bebarangolását. Helyet kapott a területen egy különböző felületekből álló KNEIPP ösvény is, melynek mezítlábas használata javítja az egyensúlyérzéket, jótékony hatással van testtartásunkra. Újra az eredeti nyomvonala mentén kanyarog a területet behálózó, hangulatos patakrendszer, melyet forrás táplál, és visszatértek a nyílt vizeket és a mocsári élővilágot bemutató medencék is.

A megújult Mőcsényi Mihály Botanikus kertbe mintegy 335 különböző fajtájú új növényt ültettek el, több mint 35.000 példányszámban. Az esőbeálló leromlott állapotú épülete helyett egy új, modern épület került, mely vendéglátói, kiszolgálói és ismertterjesztői funkciót kapott.

„A Mőcsényi Mihály Botanikus kert megújítása után újra egy színes, hangulatos közösségi térré vált, mely egyben természetismereti tudásközpont is lett, mely szabadtéri biológia és környezetismeret órák színteréül szolgálhat. A növénytelepítésre és az információs rendszer kialakítására éppen ezért különösen nagy hangsúlyt fektettünk, hiszen fontos célunk, hogy környékbeli óvodás-iskolás csoport ellátogassanak ide, és a gyermekek minél több növény fajtával megismerkedhessenek.” – mondta el Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

Új kutyaparadicsom

A városligeti parkfejlesztés második ütemében egy újabb tematikus kutyás élménypark is várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. A mintegy félhektáros új kutyaparadicsomot könnyen megközelíthető helyen, az Ajtósi Dürer sor-Stefánia út kereszteződéséhez közel alakították ki, területét biztonságos kerítés határolja, melyen több, zsilipes rendszerű bejáratot helyeztek el.







© LIGET BUDAPEST

A parkrész különlegessége, hogy külön elkülönített részt kaptak a kistestű és a nagytestű kutyák, így elkerülhetőek lesznek a konfliktusok, ütközések.

A tervezők mindkét részen terepalakulatokkal megmozgatott játéktereket alakítottak ki ügyességi elemekkel, alagutakkal, ugró akadályokkal, szlalom pályákkal. A gazdik és a kutyusok kényelméről kombinált használatú ivókutak és padok gondoskodnak, a terület tisztán tartását pedig több mint egytucat kutyapiszok gyűjtő segíti.

Fontos megjegyezni, hogy a Városligetben - néhány elzárt terület kivételével - továbbra is biztosított a szabadon kutyázás lehetősége. Természetesen az új Kutyás élménypark teljes növényzetet újjávarázsolták, a területén 6 új lombos fát ültettek el és több mint tízezer cserjét és évelőt is elhelyeztek, így a Hermina úti „testvéréhez” csatlakozva Budapest egyik leghangulatosabb kutyabarát helye jött létre.

Futás a Ligetbe(n)

A futás ma már a legnépszerűbb tömegsportok közé tartozik: az országban százezrek, a fővárosban tízezrek húznak naponta futócipőt. Kimondottan nekik készült a Városligeti Futókör.

„A Városligeti Sportcentrum őszi átadását követően a park Budapest legsokoldalúbb sporthelyévé vált, melynek kínálata tovább erősödik. Nagy örömünkre szolgál, hogy végre a pesti oldalon is a Margitszigeti futópályához hasonló alternatívát tudunk kínálni, ami ráadásul modern és biztonságos szolgáltatásokkal várja a sportág szerelmeseit. A futókört a következő napokban vehetik birtokba a sportolók” – mondta el Gyorgyevics Benedek.

A Városligeti Futókör tervezése során a folyamatosan egyeztettek a budapesti futókat képviselő szervezetekkel, hogy a pálya vonalvezetés, burkolata a sportolók igényei szerint alakítsák ki. Mindezeknek köszönhetően a kiváló minőségű, 2 kilométer hosszúságú, színezett – az izületeket kímélő – rekortán borítású pálya teljes hosszában kivilágított. A fák között kanyargó, rendkívül hangulatos vonalvezetésű pálya belépési pontjainál bemelegítő területeket helyeztek el a sérülések elkerülése végett, a nyomvonal mellett pedig számos ivókút szolgáltatja a frissítőt. A sportolók kényelmét a Városligeti Sportcentrum női, férfi és akadálymentesített öltözői szolgálják.