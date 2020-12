Elértük a platót? Egyre kedvezőbbek a járványgörbe adatai

Úgy tűnik, végre eredményt hoztak a november 11-én meghozott és betartott szigorú korlátozó intézkedések. A járványügyi adatok kedvező irányba fordultak.

Az országos tisztifőorvos vasárnap úgy fogalmazott a járványügyi adatokkal kapcsolatban, hogy azt reméli, hamarosan bekövetkezik a „platózás”, ami a járvány második hullámának csúcsát jelenti. Müller Cecília elmondta, az intézkedések bevezetése után három-négy héttel jelennek meg az eredményeik, a halálozások esetében pedig ez az időszak még hosszabb lehet. Csupán a fertőzésszám csökkenése utáni harmadik-negyedik hétre várják azt, hogy az elhunytak számában is javulás mutatkozik.

Csökkenőben az elhunytak száma

Dr. Rusvai Miklós virológus professzor szerint végre valamennyi adat kedvező irányba fordult.

– A következő napok adatai döntik el, hogy ez egy tendenciaszerű csökkenés vagy csak egy megnyugvási szakasz, mindkettő elképzelhető – magyarázta a Borsnak dr. Rusvai Miklós virológus professzor.

A halottak száma pénteken volt a legmagasabb – aznap 193, többségében idős, krónikus beteg hunyt el –, de a többi statisztikában más napokon mutatkozott csúcs.







Dr. Rusvai Miklós © ATV

– A kórházban kezelt betegek számának a járványgörbéje még inkább vízszintes, ott még nem indult meg a csökkenés, ami a halottak és a lélegeztetőgépen lévők számánál minimálisan már kivehető a grafikonból – mutatott rá a szakember.

Én abban bízom, hogy mostantól lefelé fognak tartani ezek a szomorú statisztikák, és a szombaton közölt pénteki adatoknál magasabb értékeket már nem fogunk tapasztalni a következő héten

– fogalmazta meg dr. Rusvai.

Mit hoznak a következő napok?

Dr. Rusvai Miklós szerint ha stagnál is még néhány statisztika, kis szerencsével túl lehetünk a járvány csúcsán.

– A járványgörbe vizsgálatakor soha nem szabad egy napi adatot nézni, hanem minimum 3–5, de a legjobb a 7 napos mozgó átlagot nézni. Én az 5 napos mozgóátlagot szoktam nézni, amiből egyértelműen kirajzolódik, hogy a görbe csúcsközelben, sőt már kicsit alatta van. Az ebből még nem derül ki, hogy a tendencia megmarad-e – magyarázta dr. Rusvai, aki szerint örülni már csendben lehet, de a pezsgőbontással még várni kell.

– Arra lenne nagy szükségünk, hogy az októberi szintre menjenek vissza az adatok, de szerintem az január előtt nem következik be – mutatott rá a virológus, aki szerint, ha szerdáig lefelé mennek a számok, akkor valóban túllehetünk a járvány második hullámának csúcsán.







Az idősek védelmét szolgálja a vásárlási idősáv © SZD – Vas Népe

Beköszönt majd a harmadik hullám is?

Az, hogy lesz a járványnak Magyarországon harmadik hulláma, több tényezőn is múlik.

– Egy esetleges harmadik hullám akkor jöhet, ha a jövőben komolyabb, tartós lazítások történnek, még a vakcinázás beindítása előtt. Tavasszal azért volt más a helyzet, mert az időjárás nem kedvezett a koronavírusnak, azonban a mostani időjárás épp ideális neki. Most már tudjuk, hogy a korlátozások, illetve lazítások nagyjából a bevezetés után három héttel éreztetik hatásukat – magyarázta a virológus.

Egy új felmérés szerint Ma­gyarország lakosainak csupán 30 százaléka vakcinapárti, ami nem sok jóval kecsegtet.