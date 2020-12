Eladó a Romanov család üdülőhajója, amelyre lépve szlovák felségterületre jutunk

Malmot, kaszinót és kápolnát is találtunk már az ingatlanbazar.hu hirdetései között. Hajót viszont még nem. Ráadásul vadonatúj darabról van szó, az meg már csak hab a tortán, hogy a tattra lépve szlovák felségterületre érünk... A hét hirdetése következik fotókkal és izgalmas részletekkel!

















"ELADÓ a Romanov család üdülő hajója. Amely egy 40 szobás szállodaként működik 85% kihasználtsággal 15 éve. Független szakértő -Lloyd- által készített mérési jegyzőkönyvek, mint héjlemez vastagsági-, elektromos-, stb. minősítenek, Illetve ezeket összefogva kapta meg a Lloyd ún. "Klasszifikációs okiratát" csak ezután kaphatta meg a Szlovák listázást.

Jelenleg, pl. ha a hajóra lép, akkor szlovák felségterületen áll a vendég. Ezektől függetlenül a hajó eladási árában benne van a komplett kikötőegység is, mint bejáróhíd, kikötőponton, tám tartók és kötélzet. Ennek a kikötőegységnek is és a hajónak is érvényes magyar hajózási engedélye van."

Az ingatlan jellemzői

Város: Budapest

Ár: 790 000 000 Ft

Méret: 5000 m2

Helyiségek száma: 30

Építés éve: 2020

