Egyedül neveli beteg gyerekeit a végstádiumú rákkal küzdő édesanya – a kezelésekre sincs ideje eljárni mellettük

A rákos édesanya, Carrie egyedül viseli gondját két gyermekének. A lánya, Freya most hétéves, és egy olyan légzési rendellenességgel született, amely miatt számára a külvilág amúgy is nagyon kockázatos, de most, a vírus idején akár halálos is lehet. Carrie 15 éves fia, William pedig autista, így rá is folyamatosan figyelni kell.

2020.12.06. 08:00 Bors





