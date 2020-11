Egy négyéves fiú tragédiája: az első hullámban az apja, a másodikban az anyja halt bele a koronavírusba

Árván maradt az a mindössze négyéves kisfiú, aki 100 napon belül vesztette el édesapját és édesanyját is a koronavírus következtében. A gyermeket nagymamája vette magához, aki miközben maga is gyászol, azon dolgozik, hogy enyhítse unokája fájdalmát.







A kisfiú anyukája és apukája is a koronavírusban hunyt el © GoFundMe

A texasi gyermek, Raiden Gonzalez 33 éves édesapja még június 26-án halt meg, néhány héttel azután, hogy az egyik munkatársa pozitív koronavírus-tesztet produkált. Édesanyja, a 29 éves Mariah még gyászolt, amikor maga is megfertőződött, és október 5-én férje után halt.

Nagyon hiányzik neki a lányom, mindig is anyás kisfiú volt

- idézi a gyerek nagyanyját, Rozie-t a DailyStar.

Ma reggel azt mondta nekem, bárcsak visszakaphatná az anyukáját. Nem tudtam neki mit mondani... csak annyit, hogy most fentről vigyáznak rád. A gyermekét gyászoló nagyszülő most azon dolgozik, hogy egy álomszerű születésnapi bulival enyhítse a kisfiú bánatát. A november 28-i eseményre már számos kamionos és autós klub felajánlotta a segítségét, sőt a tűzoltóság is kivonul, hogy egy igazán felejthetetlen ünnepet okozzanak az árván maradt gyermeknek.

A GoFundMe nevű adománygyűjtő oldalon egyébként szintén összefogtak a kisfiúért.