Egy amerikai megyében 34-en kapták el három hónap különbséggel kétszer is a koronavírust

Az Észak-Karolina állambeli Mecklenburg megyében 34 olyan embert találtak, aki rövid időn belül kétszer is megfertőződött az új típusú koronavírussal. A megyei közegészségügyi hivatal jelentése szerint

ez annyit tesz, hogy ezek az emberek több mint három hónap különbsésggel kétszer is pozitív koronavírustesztet produkáltak.

A Channel 9-hoz eljuttatott közlemény arról nem számolt be, hogy a kétszer megfertőződöttek közül bárki is elhunyt volna. Az egészségügyi hivatal munkatársai jelenleg is az adatokat elemzik, és reményeik szerint hamarosan további részletekről is be tudnak majd számolni.

Nem sokkal korábban egy másik észak-karolinai megyéből két újrafertőződéses esetet jelentettek, ott az egyik beteg először márciusban, majd 33 héttel később kapta el a fertőzést, a másik személy pedig augusztus után 14 hét elteltével lett másodszor is COVID-pozitív.

Az USA Járványügyi Központja (CDC) szintén vizsgálja a két állam adatait, és próbálják megfejteni az eddig nagyon ritkának hitt újrafertőződés körülményeit és hátterét. Az általuk kiadott irányelvek szerint továbbra is négy módszer a leghatékonyabb arra, hogy a betegséget valaki ismételten elkapja:

– maszkviselés

– legalább másfél-két méteres védőtávolság

– rendszeres kézmosás

– a zsúfolt és zárt helyek kerülése