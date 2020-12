Drámai felvétel: Télapónak és kismanónak öltözött rendőrök kapcsolták le a tolvajokat – videó

Nem mindennapi akciót hajtottak végre a rendőrök.

Nem mindennapi akciót hajtottak végre a rendőrök.

Elképesztő látványnak lehettek szemtanúi egy kaliforniai bevásárlóközpont közelében a járókelők. December 10-én egy parkolóban figyelte meg a télapó és kismanója a feltételezett autótolvajokat, majd az akció kezdetével az álruhás rendőr hirtelen felkiáltott:

TÉRDRE!

A gyanúsított erre nem meglepő módon szinte sokkos állapotban kérdezett vissza, hogy mégis mi történik, mire egy zöldruhás, harisnyás manó lépett elő, és fegyvert fogott rá .

Mint kiderült, a bűnözők csapatban dolgoztak: egyiküknek sikerült is ellopnia egy autót, a többieket viszont sikeresen elfogták a helyszínen.

Az akciónak nagy sikere volt élőben és az interneten is: a nézők imádják a nem mindennapi rendőrségi akciót, és ahogyan a felvételen is látszik, a környékbeliek is levágták, miről van szó, a háttérben ugyanis hangos felkiáltás hallható: