Bors-őrjárat - Este 8 óra után a kutyásoké az utca

Tömegesen sétáltatják a gazdák a kutyákat a kijárási tilalom ideje alatt. Megtehetik, hiszen a kormányrendelet ezt kifejezetten megengedi, rajtuk kívül csak munkára vagy egészségügyi okokra hivatkozva tartózkodhatunk a közterü­leteken este nyolc és reggel öt óra között. A Bors őrjárata ezúttal ebtartókkal beszélgetett.

Este nyolc órára a város csaknem teljesen kiürül. Jóformán csak futárokat vagy rendőröket látni, rajtuk és az orvoshoz sietőkön kívül már csak a munkába vagy az onnan hazafelé tartók lehetnek legálisan az utcán. No meg a kutyasétáltatók.

A Bors kíváncsi volt rá, mit gondol a kijárási tilalom idején érvényes könnyítésekről Gregor Bernadett. A népszerű színésznő két kutya, Lulu és Whisky boldog tulajdonosa.

– Biztos sokan örülnek neki, hogy nyolc után is levihetik a kedvenceiket sétálni, de én inkább napközben, jellemzően délután teszem ezt. Az én kutyáim már nagyok, ezért akár reggelig is kibírják – árulta el a művésznő.









20:18 - Emese és Red ugyancsak összeszokott páros. Úgy vannak egymással, mint a borsó meg a héja. A külsejében a vizslára hasonlító olasz vadászkopó-keverék igényli a rendszeres sétát. – Nagy szerencse, hogy lejöhetünk sétálni esténként, mert a munkám miatt csak ilyenkor érek rá . Nem szeretném a legjobb barátomat kínozni – mondta a hölgy.









A Bors még nyáron készített riportot a Gyulán élő Gombos Tamásról.

A férfi egy kedves rókát nevel házi kedvencként, és Szöszit rendszeresen ki is viszi a városba sétálni.

Ezért kérdeztük meg, hogy vajon ő is él-e a lehetőséggel. – A róka valóban a kutya közeli rokona – nevetett Tamás, majd elmesélte, hogy leginkább a bevásárlóközpontok biztonsági őreit szereti megtréfálni, amikor rászólnak, hogy kutyával nem szabad az épületbe belépni. Olyankor szokott azzal érvelni, hogy az ő állata viszont róka, ezért rá a tiltás nem vonatko­zik. Az esti kutyasétáltatási lehetőséggel viszont nem él vissza . – Este már inkább a kedvesemmel töltöm az időt, és mostanában különben is kevesebb helyre megyek. Magamra és Szöszire is vigyázok – fejezte be Tamás.









20:05 - Bence a józsefvárosi Ludovika előtti parkba jár le kedvencével, Gubanccal. A mudi egy ősi magyar pásztorkutya, nagy mozgásigénnyel és igen barátságos természettel. – Általában hajnalban tartunk egy nagyobb sétát, mielőtt dolgozni megyek.

Későn érek haza, ezért csak nyolc óra után tudom lehozni legközelebb.

A téren egyébként már kialakult egy kisebb közösség, de úgy tűnik, most csak mi vagyunk itt az ismeretségi körünkből – mosolygott a fiatal férfi.









21:03 - Kinga évek óta egyedül él a Füvészkerthez közeli albérletében. Nancynek sok vidám percet köszönhet, estéit is a spániellel tölti a legszívesebben. – Rájöttem, hogy nincs szükségem férfira a boldogsághoz. Egyedül viszont magányos lennék, ezért a kutyámnak adok meg mindent, ami tőlem telik . A nyugdíjam nagyjából a lakás árát fedezi, ha meg is szeretnék élni, muszáj takarítóként dolgoznom, ami miatt viszont mindennap későn érek haza. Nancy megérdemli a törődést – magyarázta a gazda.









21:21 - A Vágóhíd utcában egy fiatal német párral találkoztunk. Elmondták, hogy Magyarországon tanulnak, és nagyon jól érzik magukat hazánkban. A szabályokat betartják. – Marcika apró termetű kutya, tehát

kutyapelenkát is használhatnánk otthon, de jár neki a friss levegő

– jelentette ki Rafael.