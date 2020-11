Bezártak egy pékséget és egy sörözőt, mert nem tartották be a maszkviselési szabályokat

Továbbra is a 40 év felettiek betegednek meg a legnagyobb számban. Nagyon sok az új megbetegedés Győr-Moson-Sopron megyében. Még mindig van influenza-oltóanyag, de a héten további adagokat szállítanak ki, folyamatosan szerzik be az utánpótlást, és a magyar oltóanyaggyár is készíti az újabb készletet az influenza elleni oltásból - hangzott el az Operatív Törzs tájékoztatóján.









Kiss Róbert rendőr alezredes az Operatív Törzs keddi tájékoztatóján közölte, hogy a veszélyhelyzet keddi parlamenti elfogadása esetén szerda 0.00 órától életbe lépnek a hétfőn bejelentett újabb korlátozó intézkedések. Az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese tájékoztatott, hogy hétfőn is ellenőrizték a jelenleg hatályos védelmi intézkedések betartását: összesen

KÉT ÜZLETBEN TAPASZTALTÁK, HOGY NEM TARTJÁK VAGY TARTATJÁK BE A MASZKVISELÉSI SZABÁLYT; AZ EGYIK EGY EDELÉNYI PÉKSÉG VOLT, AMELYET KÉT NAPRA BEZÁRATTAK.

Ugyanez történt egy kazincbarcikai sörözőben is. Az elmúlt 24 órában 15 221 esetben ellenőrizték a rendőrök a hatósági házi karantén betartását, 3941 házi karantént rendeltek el, így 36 078 összesen a házi karanténok száma.

Intenzív szakasz

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, a járványügyi szakemberek folyamatosan elemzik a vírussal kapcsolatos adatokat. Jelenleg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása alapján hozzák meg a megfelelő döntéseket és alakítják ki a megfelelő eljárásokat.

A számok azt mutatják, hogy a járvány igen intenzív szakaszában vagyunk, hiszen nagyon megnövekedett a fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 4140 új pozitív személyt regisztráltak, és 103 személy meghalt a koronavírus okozta szövődményekben.

Az országos tiszti főorvos arról is tájékoztatott, hogy

JELENLEG 6301 EMBERT ÁPOLNAK KÓRHÁZBAN, 461 SZEMÉLY VAN LÉLEGEZTETŐGÉPEN – EZEK AZ ADATOK SZINTÉN EMELKEDÉST MUTATNAK.

Az elmúlt napon 1 millió favipiravir gyógyszer érkezett Kínából és további 1 milliót várunk Japánból is, amely a vírus kezdeti szakaszában nyújt segítséget a fertőzött betegek kezelésében, jelentette be Müller Cecília.

Müller Cecília arról is beszámolt, hogy egy új eljárásrend lépett életbe, amely már a tizedik változat, ami eljut az egészségügyi ellátókhoz. További célként fogalmazta meg, hogy minél jobb általános állapotban legyenek a krónikus betegséggel élők, őket a háziorvosoknak is előre kell venniük az influenza elleni védőoltás beadása során. Elmondta azt is, hogy

A VAKCINA PÓTLÁSA FOLYAMATOS LESZ A HÁZIORVOSI RENDELŐKBEN, EZÉRT TÜRELMET KÉRT AZ OLTÁSRA VÁRÓKTÓL.

A járvány kezdete óta a fertőzött betegek körülbelül egynegyede a 40-49 éves korosztályból, 15 százaléka a 65 éves, vagy annál idősebb korosztályból kerül ki. A tizenöt év alatti fertőzöttek száma 4 százalék, tehát súlyos megbetegedés nem fenyegeti őket. Az elmúlt héten a fertőzöttek átlagéletkora 45 év volt – ismertette az adatokat a tisztifőorvos.

Győr-Moson-Sopronban sok a beteg

A TERÜLETI MEGOSZLÁS: AZ ESETEK 22 SZÁZALÉKA A FŐVÁROSBAN VOLT, PEST MEGYÉBEN 15 SZÁZALÉK, MÍG GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN 9 SZÁZALÉK. TOLNA MEGYÉBEN A LEGALACSONYABB, CSAK 488 ESET.

Egy hét alatt az emelkedés Győr-Moson-Sopron megyében volt a legmagasabb, megduplázódott a fertőzések száma, de Pest megyében is 90 százalékos volt a növekmény. Csak Csongrád-Csanád megyében volt csökkenés, negyvennel kevesebb esetet regisztráltak a múlt héten. A százezer lakosra vonatkoztatott esetszám Magyarországon 1174 fő volt eddig, Győr-Moson-Sopron megyében volt a legmagasabb, majd Budapest és Nógrád megye következik. A nemek aránya megfelel a magyar demográfiai viszonyoknak, csaknem 54 százalék nő, 46 pedig férfi volt.

Müller Cecília: Van még idő

Nyilvánvalóvá vált, hogy a korábban bevezetett intézkedések már nem elégségesek a járványgörbe ellaposítására. Az a cél, hogy mindenki megfelelő ellátáshoz jusson – mondta kérdésre Müller Cecília.