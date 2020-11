Baltával fenyegette a kistestvéreit, miután megerőszakolta őket a borsodi tini

Hosszú hónapokig erőszakolta vallásos kistestvéreit egy borsodi tini, aki ezután a gyerekeket az ördög emlegetésével tartotta sakkban.

Hosszú hónapokig erőszakolta vallásos kistestvéreit egy borsodi tini, aki ezután a gyerekeket az ördög emlegetésével tartotta sakkban.

A fiatal fiú anyukájával, annak új szerelmével, és a három féltestvérével élt együtt egy borsodi kistelepülésen, amikor kihasználva, hogy anyja és nevelőapja nincs otthon, rámászott a kistestvéreire, és mindhármukat megerőszakolta . Ezek után még meg is megfenyegette a két kisfiút és a kislányt, nehogy szóljanak bárkinek is, azt állította, hogy ha beszélnek a velük történtekről, szétvágja őket egy baltával. Emellett azt is kihasználta, hogy a gyerekek mélyen vallásos nevelést kaptak, és elrettentésül közölte velük: ha beszélnek, eljön értük az ördög.







© Pexels.com

A rémült kicsik ezért meg sem mertek mukkanni, a tini így nyártól egészen késő őszig űzte velük a gyomorforgató fajtalankodást, mígnem az egyik erőszak után a gyerekek már nem bírták tovább, és nagymamájuknak elmesélték, mit tett velük a testvérük és mit kellett átélniük hosszú hónapokig.