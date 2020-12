Azért szökött meg a kórházból Szilvia, hogy végezzen magával

Önkezével vetett véget életének U. Szilvia, akinek holttestét december 8-án találták meg a karcagi kórháztól 200 méterre. A 48 éves nő a pszichiátriai osztályról szökött meg, hiába keresték egy héten keresztül többen is.

Önkezével vetett véget életének U. Szilvia, akinek holttestét december 8-án találták meg a karcagi kórháztól 200 méterre. A 48 éves nő a pszichiátriai osztályról szökött meg, hiába keresték egy héten keresztül többen is.

Szilvia évek óta idős és súlyos betegségben szenvedő szüleinél lakott Tiszaroffon. Egyetlen gyermekét még becsülettel felnevelte, de később pszichés problémái miatt felügyeletre szorult, mert nem tudott önmagáról gondoskodni. Ezért költözött szeretteihez, akik mindent megtettek, hogy segítsenek rajta. Szilvia ennek ellenére is gyakori vendég volt a karcagi kórház pszichiátriai osztályán. Arra azonban senki nem számított, hogy az általa jól ismert épülettől nem messze holtan találják. A gyógyintézmény kerítésén belül egy kisebb erdős, bozótos terület van, nyáron szívesen sétálnak ott a betegek. Szilvia azonban a megbízható forrásunk szerint a kerítésen kívülre ment, és eddig tisztázatlan körülmények közt véget vetett az életének. Az ideggyenge nőt sokan ismerték és szerették Tiszaroffon. Mikor szülei házához értünk, egy, a család barátjaként bemutatkozó idősödő hölgy fogadott bennünket.







A 48 éves asszony pszichiátriai problémákkal került kórházba © Dombóvári Tamás

– Nagyon kérem önöket, tartsák tiszteletben az idős és beteg szülők fájdalmát, borzalmasan nagy tragédia az nekik, hogy ilyen körülmények között veszítették el szeretett lányukat.

Az elhunyt szüleit nagyon megviselte, amikor lányuk személyes tárgyaiért be kellett menniük a kórházba. A Bors úgy tudja, hogy a rendőrség mellett többen is nagy erőkkel keres­ték az eltűnt Szilviát. Többek közt egy mentőkutyákkal foglalkozó szakember is. Ő szeretett volna szagmintát kérni Szilvia ruházatából a kórháztól, de a vírushelyzetre való tekintettel ezt nem engedélyezték, be sem léphetett az intézmény területére.

A Budapesten élő B. Tamást, Szilvia gyászoló, egyetlen fiát telefonon értük utol, de ő nagyszülei határozott kérése végül nem nyilatkozott.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!