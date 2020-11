Az orosz vakcina is 92 százalékos hatékonyságú + videó

Az első eredmények szerint a Szputnyik-V nevű orosz vakcina 92 százalékos hatékonysággal véd a koronavírus ellen. Oroszország elsőként a világon még augusztusban regisztrálta oltóanyagát, és csak ezzel párhuzamosan végeztek tömeges vizsgálatokat. A megfigyelést Oroszország-szerte negyvenezer jelentkezőn hajtották végre, akiknek egy része csak placebót kapott.

A most befutott, 16 ezer embert érintő adatok szerint mindössze húszan kapták el a betegséget. Azok között, akiket beoltottak, 92 százalékkal alacsonyabb volt a fertőzés esélye a csak placebót kapókhoz képest. A tervek szerint az oltóanyagból ebben a hónapban még 800 ezret, decemberben további 1,5 milliót gyárthatnak, az igazi tömeggyártás csak jövő év elején indulhat be. Bár a szerért több ország sorban áll, először az orosz igényeket elégítenék ki, aztán fordulnának a nemzetközi piac felé.

Az orosz vakcina vásárlásának lehetőségéről Szijjártó Péter karanténból nyilatkozott az angol nyelvű RT-nek (magyar szinkronnal).







© AFP

A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy tárgyalnak az oltóanyag vásárlásáról, melyből decemberben kisebb, januárban akár nagyobb mennyiség is érkezhet hazánkba. Hozzátette, hogy arról is szó van, a vakcinát Magyarországon is elő lehetne állítani. A nemzetközi együttműködést illetően elmondta: a kölcsönös tisztelet a legfontosabb most ebben a tekintetben, és ahelyett, hogy politikai alapon támadnák egymást az országok, az együttműködést kellene előtérbe helyezni. Úgy látta, néha a vakcina kérdését is átpolitizálják, de figyelmeztetett, hogy ezt el kellene kerülni.

Nagyon drukkolnak minden cégnek és országnak, amely a vakcina fejlesztésén dolgozik, függetlenül attól, hogy melyikről van szó. Minden megoldás iránt érdeklődnek, és fontos, hogy ezek a kutatások sikeresek legyenek, hiszen minél több vakcina áll rendelkezésre, annál jobb.

– fogalmazott. Szijjártó Péter eloszlatta azokat az aggályokat, amelyek szerint az Európai Unió politikai gátakat gördítene a vásárlás elé.

Az oroszok bejelentése néhány nappal azután következett, hogy az amerikai–német fejlesztésű védőoltás hatékonyságát is 90 százalék fölöttinek mérték.

(Magyar Nemzet)