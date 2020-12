Arcunkra kerülnek az érzéseink a mintás maszkokkal

Személyiséghez is választhatunk mintát

A koronavírus-járvány terjedésének lelassítása érdekében az élet legtöbb területén kötelező a maszk viselete, az egyik legfontosabb védőeszköz pedig az idő előrehaladtával divatcikk és az önkifejezés eszköze is lett egyben. Most már egyre nagyobb az igény az egyedi maszkokra. A kicsik körében nagyon népszerűek a különböző gyerekmintás, színes maszkok, míg a felnőttek is inkább azokat a fazonokat keresik, melyek kifejezik a stílusukat. Aki a maszkot az önkifejezés eszközének is tartja vagy a személyiségéhez választja, annál már első pillantásra lehet némi fogalmunk arról, hogy milyen ember van az álarc alatt.







Akinek van egy kis kézügyessége, az magának és a szeret- teinek is készíthet maszkot © Mediaworks

Hódít a mosolygós és a szörnypofa

Az egyedi feliratok egyértelmű gondolatokat jelölnek, de vannak olyan ábrák, melyek valamely ügy, például a természetvédelem mellett állnak ki. A terepmintás, vagány minták viselőjéről tudhatjuk, hogy nem ijednek meg a saját árnyékuktól, de a film- és könyvimádókat is felismerhetjük a kedvenc sorozatukból, írójuktól merített mintákról. Ilyenek például a közkedvelt Star Wars-figurák vagy éppen Stephen King regényeiből kiszökött rémpofák. A vidám smiley-ik vagy felfelé görbülő szájak biztosítanak arról, hogy a textil alatt is mosolygunk, bár a hónapok óta tartó maszkviselés miatt már a szemünkkel is megtanultunk mosolyogni. Az állatbarátok szívesen viselik a kedvenc állatkájukat ábrázoló képeket, az utazásmániások kedvelt helyeiket, a csillogásra vágyók pedig az ezer strasszal díszített darabokat.

Hallássérülteknek segít az átlátszó védőeszköz







Andrea találmánya nagy segítség a hallás- sérülteknek, hiszen ebben látható a száj © Ripost

Egy hallássérült ötlete alapján kezdett el átlátszó maszkokat gyártani egy budapesti nő. Az ötlet annyira népszerű, hogy már nemcsak hallássérültek, hanem mások is rendelnek belőle. Például egy nagymama, aki nagyon szeretné, hogy unokája láthassa a mosolyát. A maszkhasználat a koronavírus-járvány idején elengedhetetlen, ám a hallássérültek dolgát megnehezíti, hiszen nem látják a szájat. Ezt küszöböli ki a magyar asszony ötlete, az átlátszó „mosolymaszk”.

Ruhakészítéssel foglalkozom, így nem állt tőlem annyira távol, hogy maszkokat kezdjek gyártani – mondta a Ripostnak a Budapesten élő Andrea. – Egy hallássérült ismerősöm említette, hogy szerinte jó lenne, ha látható lenne a száj, bizonyára a sorstársai is örülnének ennek. Így kezdtem el gyártani a maszkokat, amelyek aljára egy átlátszó, műanyag lap kerül. Minden maszk egyedi, egyesével készül kézimunkával.

A Green Ball nevű Facebook-oldalon lehet megnézni a kínálatot.

Volt egy olyan nagymama, aki nem hallássérült, mégis rendelt belőle, hogy az unokája lássa a mosolyt, az érzéseket az arcán. Az egyik vevőm pont emiatt nevezte el mosolymaszknak – tette hozzá az asszony.







© Ripost

Legfontosabb a biztonság

Bármilyen tetszetős ábra is van a maszkon, csak olyat válasszon, ami megfelelően véd. Ennek az anyaga sűrű szövésű, vagy ha vékonyabb, akkor duplán van hajtogatva. Egy gyertyával könnyen ellenőrizheti, hogy kellőképpen véd-e: maszkkal az arcán próbálja meg elfújni a gyertyalángot, ha sikerül, akkor túl vékony az anyag, ha nem, akkor megfelelő. Akkor jó, ha elég vastag, de nem akadályozza a légzést.