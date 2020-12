Allergiások inkább kerüljék az amerikai Pfizer koronavírus-vakcináját

Alighogy megkezdték a szigetországban a tömeges oltást az amerikai Pfizer és BioNTech nagy reményű vakcinájával, máris kiderült róla: nem teljesen tökéletes. Úgy tűnik, az erős allergiásoknak nem ajánlott az oltóanyag.

Alighogy megkezdték a szigetországban a tömeges oltást az amerikai Pfizer és BioNTech nagy reményű vakcinájával, máris kiderült róla: nem teljesen tökéletes. Úgy tűnik, az erős allergiásoknak nem ajánlott az oltóanyag.

A brit Országos Egészségügyi Szolgálat fokozottan felhívta a helyiek figyelmét, hogy ne adassák be maguknak a Pfizer vakcináját, akik valamelyik összetevőjére allergiásak – írta meg a The Guardian. A figyelmeztetésre azért került sor, mert két egészségügyi dolgozónál is allergiás reakciót váltott ki a szer.

A britek gyógyszereket és egészségügyi termékeket szabályozó ügynöksége azt tanácsolja, hogy senki ne adassa be magának a vakcinát, aki komoly allergiás reakciót mutatott valaha:

– vakcinára

– bármilyen gyógyszerre

– élelmiszerre







Nem jó hír: akiknél korábban komoly allergiás reakciók jelentkeztek, azoknak nem ajánlott a vakcina © Pexels.com