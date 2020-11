Akció: Pillanatok alatt lángra lobbant a debreceni repülőgép

Repülőtéri tűzoltást gyakoroltak a tűzoltók Debrecenben. Az elektromos kütyük jelentik a fedélzeten a legnagyobb veszélyt.

Nem sajnálták a gé­pet! Pillanatok alatt felgyújtották a Debrecenben parkoló repülő egyes részeit, hogy a tűzoltók gyakorlatban is elsajátíthassák a speciális tűzoltást.

Szilvási Zoltán Boeing-kapitány hosszú idő óta oktatja a tűzoltókat.

– Gyakori oka a repülőgéptüzeknek az, amikor leszállásnál, vagy már nagy sebességű megszakított felszállásnál túlmelegszik a fékberendezés – mondta Szilvási Zoltán a Borsnak.







Szilvási Zoltán Boeing-kapitány © Saját

A problémát a tűzoltók kívülről jelezni tudják a személyzetnek. Látják, hogy füstöl- vagy ég-e a berendezés, és intézkedést javasolnak. Lehet a gép mellett nagy teljesítményű ventilátorral hűteni a futóművet, vagy szükség esetén oltani is a lángokat. Ha a gépen tűz üt ki, a légiutas-kísérő is olthat, mert er­re kapnak ki­képzést, és felszerelésük is van hozzá. Nagyobb tűz esetén azonban a tűzoltók feladata a leszállás után nem csak a tűz oltása, de az utasok mentése is. Abban az esetben, ha például mozgáskorlátozott van az utasok között, a tűzoltók feladata az ô lehozatala.







Itt éppen a hajtómű eloltását gyakorolják © Saját

Nagyon fontos, hogy a tűzoltók ismerjék az adott gép felépítését, hogy hol tudnak behatolni, majd hol és mivel tudnak oltani. Az utóbbi időben egyre gyakoribb ve­szélyforrás a mindenféle elektromos kütyük, mint a telefon vagy a laptop kigyulladása, amelyek tüze nagy hőmérsékletű, és nagyon mérgező a füstjük is. Ilyenkor a pilótának a legközelebbi repülőtéren kell általában leszállnia.







A fékberendezés gyakran kap lángra © Saját