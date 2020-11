Adjon vért és mentsen életet!

Vérre a koronavírus-járvány idején is szükség van, a véradások a jelenlegi ve­szélyhelyzet alatt is folyamatosak a biztonsági előírások megtartásával – közölte tegnap az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) és a Magyar Vöröskereszt a véradók napján. Egészen egyértelmű, hogy a vírushelyzet miatt a véradók segítségére most még nagyobb szükség van, mint korábban, hiszen a járvány idején a vér és a betegségen át­eset­tek vérplazmája is életeket menthet. A fo­lya­matos utánpótlásra óriási szükség van, ugyanis a legtöbb vérkészítmény csupán öt napig használható fel.







A koronavírus idején különösen fontos, hogy rendelkezésre álljon kellô mennyiségű vér © Shutterstock

November 27. a Magyar Vöröskereszt kez­deményezésére 1988 óta a véradók nap­ja Magyarországon. Sokszoros véradók, több éve a véradásszervezésben tevékeny­ke­dők, véradóbarát munkahelyek, valamint a véradómozgalom támogatói részesültek az OVSZ elismerésében. Húsz véradó a leg­rangosabb elismerésben, a Pro Vita-díj­­ban részesült, és két őssejtdonor is meg­kap­ta a kitüntetést.

Ki lehet alkalmas?

Véradásra az alábbi személyek lehetnek alkalmasak: – 18 és 65 év közöttiek – Testsúlya meghaladja az 50 kilót – Egészségesnek érzi magát, az utóbbi 14 napban nem észlelte a köhögés, láz, nehézlégzés, légszomj, hirtelen szaglás- és ízlelésvesztés, izomfájdalom, fáradékonyság tüneteit – Nem került kapcsolatba az utóbbi 14 napban igazoltan koronavírusos beteggel – Ha átesett a koronavíruson, akkor a gyógyulást követő 21 nap múlva adhat vért