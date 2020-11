„A sovány lányok már kimentek a divatból” – mondja a méretes hátsóval megáldott dögös ducimodell – 18+ fotók

Minden női test a maga természetességében gyönyörű, tartja a mondás, ám azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy mindig is változott az, hogy éppen mi számít az aktuális nőideálnak. A 2000-es években a Paris Hilton vagy éppen Nicole Richie fémjelezte soványság volt a divatos, ám az elmúlt jó tíz évben már a formás és telt az új szexi, köszönhetően például Kim Kardashiannek. Azóta nem feltétlenül karcsú és klasszikus modellalkatú lányokat is példaképnek tekintenek a fiatalok, és a férfiak szeme is mintha könnyebben megemésztené azt, ha egy csinos nőn van jó pár kiló súlyfelesleg.

Sheyla Fong is az egyik haszonélvezője az annyira már nem is új divatnak, hiszen Instagram-oldalán több mint 1,1 millióan követik nap mint nap. Elsősorban azért, hogy egyáltalán nem vékony alakjában gyönyörködhessenek. A Miamiben élő Sheyla szerint ő egy új kategóriába tartozik, a duci lányok közé, akik egyébként egészségesen életmódot követnek.

Egy új korszakot élünk, az igazi testekét. Szerintem a Victoria's Secret nagyon vékony modelljei már kimentek a divatból. Az eredeti és gömbölyű a legjobb

– vallja a modell, aki Instagram-képeit látva igencsak büszke idomaira, és igyekszik a lehető legtöbbet meg is mutatni belőlük.

Egyébként annak ellenére, hogy teltkarcsú, rendszeresen megfordul az edzőteremben is, hogy egészséges és feszes legyen izomzata. Sheyla egyik példaképének a világ legismertebb plus size modelljét, Ashley Grahamet tartja.

– Kedvelem őt, mert mert mindig felemeli a hangját a vékony lányok elnyomásával szemben és megmutatja, hogy egy igazi női testen vannak hibák, csíkok, narancsbőr és hogy ez teljesen normális, és nem egy szégyellnivaló dolog. Az embereknek abba kell hagyniuk, hogy azt gondolják, csak a szupervékony és fitt csajok mutathatják meg a testüket az interneten, hiszen a példájuk után sokan őrültségeket tesznek a tökéletesség érdekében. Egy olyan tökéletesség érdekében, ami valójában nem is létezik – idézi a Daily Star a bölcs modellt.