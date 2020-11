A nap legszomorúbb videója: orosz katonák lőtték agyon az ételt kereső anyamedvét és kis bocsát

Hidegvérrel lőttek ki orosz katonák egy ételt kereső anyamedvét és kisbocsát. A lövésről még videót is készítettek, ahol hallható, ahogyan a vadászok a tetemek fölött nevetgélnek.

Az eset a kamcsatkai Rybachy faluban történt, ahol a Csendes-óceáni orosz flotta egyik tengeralattjárója állomásozott éppen. A láthatóan csontig soványodott anyamedve és a bocsa akkor már napok óta kóboroltak a faluban, mikor aztán végső kétségbeesésükben felmásztak a tenegeralattjáróra.

A katonák nem haboztak és nem is kegyelmeztek, azonnal szóltak két társuknak, akikkel kilövették az anyát és kölykét is. A vadászok az esetről nemhogy videót készítettek, de hallható, ahogyan a felvételen hidegvérrel beszélik meg a lövést, majd pedig nevetgélnek és poénkodnak is.