A lengyeleknél februárban kezdődnek az oltások

A lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy ingyenes és önkéntes lesz a koronavírus elleni oltás. A tervek szerint februárban kezdik meg a lakosság immunizálását.

Az oltást igénybe vevők online regisztrálhatnak , de az oltási pontokon is bejelentkezhetnek, hogy megkapják a vakcina első adagját – írta meg a onet.pl.







A lengyel kormány döntése értelmében elsőnek az egészségügyi dolgozókat, majd a szociális intézményben dolgozókat, az egyenruhás egységeket végül pedig az idősebbeket fogják beoltani . Csak a rizikócsoportok beoltása után kaphatja meg mindenki más a koronavírus elleni oltóanyagot. A vakcina megvásárlása több milliárd forint értékű zlotyiba kerül az államnak.

Az egészségügyi miniszter szerint az is nagy eredmény lenne, ha a társadalom 50-60 százalékát be lehetne oltani. 45 millió dózist rendeltek a 40 milliós lakosságnak, és ezt még növelhetik is. Morawiecki elmondása szerint az oltást februárban kezdik.