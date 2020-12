A legszebb és legrondább karácsonyi dekorációk: a piros-aranytól a legextémebb fákig - Rengeteg fotó

Ahány ház, annyi szokás, és bizony annyi karácsonyfa is. A legtöbben, amikor először állítanak a saját otthonukban fát, egy, maximum két színből válogatnak díszeket, de az évek folyamán valahogy mindig kerülnek a díszes-dobozba újabb formák és színek, és ne felejtkezzünk meg az ajándékba kapott dekorációkról sem. De kit érdekel, ha kicsit csálé, csiricsáré, vagy nincs rajta két egyforma dísz sem, a karácsonyfa az karácsonyfa, és mindenkinek a sajátja a legszebb. Mi azért összegyűjtöttünk jónéhány ötletet, ha mégis kedvet kapna ahhoz, hogy ne a megszokott díszekből válogasson.

A leghagyományosabb talán a piros-arany, ilyen díszei - ha mást nem, ajándékként kapva - mindenkinek vannak otthon.

A kék-ezüst is örök klasszikus!

De ki mondta, hogy gigantikus művirágok nem kerülhetnek a fenyőfára?

A művirág lehet igazán exkluzív és elegáns is.

Már-már ez is hagyományosnak számít. Pár éve jelen vannak a karácsonyi dekorok közt az ágakból készült "fák" , amik azért is előnyösek, mert gyakorlatilag egyáltalán nem szennyezik a környezetet. Sem fakivágásra, sem műanyag fenyő gyártására nincs hozzájuk szükség. Elég csak kimenni az erdőbe, összeszedni pár ágat, spárgával összekötni őket és már kész is a különleges karácsonyfa.

És rögtön itt a párja is: műfenyő-girlandból és egyetlen fényfüzérből is mindenféle szempontból takarékos fa készíthető: olcsó is és helytakarékos is.

Ha csak szalagra vágyunk, csak szalagot tegyünk a fára, ugyanis ez is gyönyörű.

Vannak, akik a színes, sokféle formájú dísszel dekorált fát szeretik. Nekik is igazuk van!

Arany és fehér. Meglepő színkombináció, sokan nem is gondolnának rá, hogy ez is mennyire tökéletes és gyönyörű.

Még érdekesebb, ha a fa is hófehér.

Itt a tökéletes ellentéte, a szivárványos fa.

És a fa, ami alatt nincs is fa, csak a díszek. Kicsit kaotikus, de szép!

Ezzel a rózsaszín izével nem csak kicsit, hanem nagyon is hadilábon állunk. Szóljon, akinek ez tetszik!

Feldíszítve már kicsit jobb. Mondjuk egy szépségszalonba, de nem otthonra.

Itt egy jó példa, hogy még a rózsaszín is lehet kifinomult és elegáns: csak a pink helyett érdemesebb halványabb színeket válogatni.