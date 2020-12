A koronavírus megfékezése érdekében mától tovább szigorít Szerbia is

Újabb szigorításokat vezet be Szerbia. Az intézkedések leginkább a vendéglátóipart érintik.

Mától még rövidebb ideig – este hat helyett csak ötig – tarthatnak nyitva a vendéglátóipari egységek . Az éttermek, kávézók és klubok számára ez hatalmas kiesést eredményez, hiszen a forgalmuk 70-80 százaléka az esti órákra esik.







Korábban zárnak a bárok és az éttermek © Pexels.com