A kőbányai machetés gyilkos először nézett szembe áldozata férjével: Az egész családom lemészárolta ez a féreg

Drámai pillanatok közepette nézett szembe a kőbányai machetés gyilkos és áldozata, K. Szabina férje. A férfi nem fogadta el a gyilkos bocsánatát, helyette a halálát kívánta.

Lehajtott fejjel lépett a tárgyalóba K. Dániel, az a kőbányai gyilkos, aki tavaly szilveszterkor minden előzetes ismeretség nélkül becsöngetett alsó szomszédjához, K. Szabinához, és

szó nélkül nekiesett egy hatalmas bozótvágóval, méghozzá sikoltozó gyerekei előtt.

A férfi később elárulta, nem volt indoka tettének, csak annyit tudott mondani, hogy előtte nagyon sokat szteroidozott és ivott .







A gyanú szerint a férfi korábban is szörnyűségeket tett, a vád szerint ugyanis a gyilkosság előtt alig egy héttel, karácsonykor megerőszakolta saját húgát, és azt gyanítják, hogy most is hasonló borzalomra készült, és Szabina 14 éves kislányát, Lilit akarta megtámadni.

Korábbi tárgyalásán Dániel már elismerte, amit tett, és saját kivégzéséért könyörgött, azt azonban tagadta, hogy erőszakoskodott volna testvérével .







A mostani ülés drámai fordulatot vett, ugyanis a meggyilkolt asszony férje tanúként először nézett szembe felesége gyilkosával. Dániel a férjtől remegő hangon kért bocsánatot:

- Erre nincs bocsánat, tudom, de szeretnék bocsánatot kérni - motyogta a férfi. A férj azonban határozottan nemet mondott:

- Ezt nem lehet.

Nem a lábamra léptél a buszon. Az egész családom lemészárolta ez a féreg.

Én azt mondom, életet életért - szögezte le határozott hangon a férfi.