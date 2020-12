A földönkívüliek már itt vannak közöttünk, állítja az izraeli űrprogram egykori vezetője

Azonban nem fedik fel a kilétüket, mert az emberek még nem állnak készen.

Meglepő interjút adott a Jediót Ahronót nevű izraeli lap szombati különszámának az izraeli űrprogram egykori vezetője, Haim Eshed.

A férfi ugyanis nem kevesebbet állít, mint hogy a földönkívüliek már itt vannak közöttünk a Földön, csak arra kérték a világ vezetőit, hogy jelenlétüket tartsák titokban, mivel az emberiség még nem áll készen ennek az információnak a befogadására.







Eshed azt mondja, hogy ezért a kijelentéséért öt évvel ezelőtt elmegyógyintézetbe zárták volna, közölve, hogy elment az esze, most viszont elárulta azt is, hogy tudomása szerint Donald Trump amerikai elnök már be akarta jelenteni az idegenek ittlétét, de a földönkívüliek közbeléptek, mert nem akarták, hogy tömeghisztéria tőrjön ki a emberek körében.

Eshed szerint a földönkívülieknek a Marson van egy földalatti bázisuk, ahol már amerikai űrhajósok is vannak, és miközben tanulmányozzák az emberiséget, kísérleteket is végeznek az emberek segítségével, amivel a világegyetem működését akarják megérteni.

