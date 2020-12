A fiaként szerette a férfi a vízilovat, ami végül miszlikre tépte

Marius és Humphrey barátsága tragikus véget ért.

Saját, háziállatként tartott vízilova mart halálra egy dél-afrikai farmert vasárnap, írja a Fox. A 40 éves Marius Els holttestét egy folyóban találták meg, és a testét több helyen is szétcincállta imádott kedvence.







Marius Els és Humphrey © Getty Images

A Humphrey nevű vízilovat Els kölyökkorában fogadta magához és azóta nagyon a szívéhez nőtt. Idén még egy olyan videó is bejárta a világsajtót, melyen a férfi úgy üli meg a majd egytonnás állatot, mintha az csak egy hétköznapi ló lenne. Els korábban nagyon büszke volt arra, hogy milyen szoros kapcsolatot alakított ki Humphrey-val, aki nem csak szívesen játszott vele, de még a nevére is hallgatott és azt is hagyta, hogy a fogát gazdája megmossa.







© Getty Images

Egy picit veszélyes, de teljes szívemből bízom benne, hogy nem fog bántani senkit. Együtt úszhatok vele a vízben, megengedi, hogy a hátára üljek és lovagoljak rajta. Olyan számomra, mintha a fiam lenne. sokan nem is értik meg, milyen különleges kapcsolat van közöttünk

– mesélte korábban a Daily Mirrornak a férfi.

Els halálának körülményeit még vizsgálják.