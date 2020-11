92 százalékban hatékony az oroszok vakcinája

Dr. Jakab Ferenc virológus professzor és dr. Constantin Tamás gyermekgyógyász csütörtök este élő adásban adtak tájékoztatást a Facebookon a védőoltások fontosságáról és biztonságosságáról. Dr. Jakab Ferenc ismertette a vakcinagyártás összes ismert technológiáját és a különböző eljárások menetét. Végül kitért és beszámolt azokról a vakcinákról, melyek már csak karnyújtásnyira vannak az engedélytől, így a tömeges felhasználástól. Hozzátette, hogy míg márciusban azon aggódott a világ, lesz-e vakcina, most számos vakcinagyártó projekt fut, melyek közül hat már biztosan célegyenesben van.







Dr. Jakab Ferenc © Laufer László/Dunántúli Napló

Elsőnek a két amerikai vakcináról esett szó, melyek mindegyike RNS-alapú. A professzor elmondta, hogy bár ez egy új és átütő erejű technológia, mindkét vakcina több mint 90 százalékos hatékonyságot nyújt. Ezeknek az igen hatékony oltóanyagoknak nagy hátránya, hogy komoly hűtési láncolatot igényelnek: mínusz 70 fokon kell tartani, és csak a felhasználást megelőzően lehet kiolvasztani.







Az oltás önkéntes alapú lesz © AFP

Nagy előnye a Moderna által gyártott vakcinának a Pfizer, BioNTech – 95 százalékos hatékonyságú – vakcinájával szemben az, hogy elérték, képes legyen hűtés nélkül is elállni 12 órán át. Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem szintén egy modern, de más típusú technológiával kezdett kísérletezni. Már ez is előrehaladott klinikai hármas fázisban tart, és 90 százalékos hatékonyságúnak bizonyult. Az orosz vakcina ugyanezen az elven működik, és már itthon is tesztelik. Szintén ígéretes, hiszen 92 százalékban hatékonynak bizonyult. Ezen kívül két vakcinát emelt még ki a professzor egy kínai vektorvakcinát és a Johnson & Johnson oltószerét, melyek szintén bizakodásra adnak okot.