Felvételi: kihirdették a ponthatárokat – Így ünnepeltek a fiatalok – Galéria

Közel 130 ezren dörzsölték a tenyerüket izgatottan, hogy vajon ők is kaptak-e értesítést róla, hogy felvételt nyertek álmaik egyetemére. A felvételi 2025-ös ponthatárait kihirdették, több ezer diák borult most egymás karjaiba, hogy végre ők is egyetemisták lehetnek. Mutatjuk az örömpillanatokat képekben!

Vágólapra másolva!

Hónapokat kellett várni, hogy végre eljöjjön ez a nap. Július 23-án, szerdán este kihirdették az egyetemi, főiskolai felvételi 2025-ös ponthatárait. Az érettségizett fiatalok számára kiderült, hogy felvételt nyertek-e abba a felsőoktatási intézménybe, amelyre mindig is vágytak. Fotókon a friss egyetemisták! A felvételi 2025-ös ponthatárait végre kihirdették. Képeken mutatjuk a boldog pillanatokat! / Fotó: Lakatos Péter / MTI Buli a felvételi ponthatárok miatt Sokaknak lezárult egy korszak, és új sorsfordító időszak kezdődhet el. A diákok és a családtagjaik együtt izgultak érte, hogy a idén meghúzott ponthatárokat ők is elérjék. A jelentkezők az ország számos nagyvárosában ponthirdető várakozóbulikon izgultak a barátaikkal, szeretteikkel, hogy megkapják az áhított SMS-st és e-mailt a felvi.hu-tól, amely jelzi nekik – sikerült, felvételt nyertek a felsőoktatásba! A felvételi 2025-ös ponthatárainak kihirdetésére ünnepként tekintenek a fiatalok, ezért minden évben az ország nagyvárosaiban szerveznek ponthatár váró bulikat. Idén az alábbi helyszíneken rendezték meg a partikat: Szegeden a Dugonics téren, ahol a BSW koncertezik.

Pécsen a Széchenyi téren lesz a buli.

Veszprémben a Gyárkertben lesz a parti T-Danny-vel.

Egerben az Eszterházy téren lesz Benzo koncerttel.

Salgótarjánban a Városi strandfürdő várja a fiatalokat, ahol többek között Bárány Attila lesz a fellépő.

Nyíregyházán a Sóstó Garden többek között Bruno x Spacc-cal várja az érdeklődőket. Budapesten is hatalmas bulit csaptak. A pontváróparti a Budapest Parkban volt, ahol az Éberkóma, Jauri és Bruno x Spacc fellépései közben pittyegtek a mobilok este 8 óra után, hogy ki jutott be a kiszemelt felsőoktatási intézménybe. Amit tudnod kell Azok, akik felvételt nyertek, nekik a következő információt tartalmazza az üzenet: a hallgató felvételt nyert-e, vagy sem

melyik egyetemre, melyik képzésre

milyen képzési formában (állami ösztöndíjas/önköltséges, nappali/levelező)

ponthatár

a hallgató által elért pontszám

+ egy felvi.hu link, ahol bővebb információ elérhető. Azok akik bejutottak a kiszemelt álomintézményükbe, ők - ha az otthonuktól távol fognak tanulni - már kereshetik is az ideális kiadó albérletet, ám sajnos a felvételi ponthatárok kihirdetésekor persze voltak, akik nem pezsgőt bontottak, hanem zsebkendőt szorongattak. Azok, akik nem jutottak be a kiszemelt intézménybe, ne csüggedjenek! Nekik most némi újratervezéssel akár újra sikerülhet: a pótfelvételi időszaka várhatóan július 30-án nyílik meg, és augusztus 7-én éjfélig lehet benyújtani a jelentkezéseket. Az eljárásban minden szak önköltséges formában érhető majd el. Mutatjuk, hogyan ünnepeltek a pontváró bulin a fiatalok a Budapest Parkban!

Galéria: Könnyek, üdvrivalgás: így ünnepelték a diákok, hogy bejutottak az egyetemre Fotó: Markovics Gábor/Bors 1/14 Kihirdették a felvételi ponthatárokat / Fotó: Markovics Gábor/Bors