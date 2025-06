Most érkezett: Brazília nyilvánosságra hozta a titkos UFÓ-aktáit, több száz idegen-észlelés került napvilágra

Az ufó-hívők egyik legfontosabb győzelmeként fogják ünnepelni május 31-ét a jövőben. Ezen a napon ugyanis Rio de Janeiro-ban a brazil nemzeti archívum létrehozta a "Arquivo Nacional" nevű online platformot, ahova mind a 893 brazíliai ufó-észlelésről készült dokumentum, fotó és beszámoló feltöltésre került. Kivétel nélkül az összes idegenekkel kapcsolatos jelentés nyilvánosságra került 1952 és 2023 között - számolt be róla a grenzwissenschaft-aktuell.de. Bár jelenleg még csak Portugál nyelven elérhetőek a tartalmak, szinte órák kérdése csak, hogy angolra vagy esetleg magyarra is lefordítsák a durvább idegen-észlelések beszámolóit.

Minden ufókkal kapcsolatos korábban titkos-dokumentumot nyilvánosságra hozott a brazil kormány /Fotó: Pexels/Illusztráció

A Redditen már meg is jelent az egyik legsúlyosabb incidens fordítása szombat délelőtt. Kiderült, hogy a brazil Colares-szigetén számtalan ufó-észlelés történt az elmúlt évtizedekben. Ezek közül az egyik legérdekesebb eset az volt, amikor 1977-ben a helyi lakosok intenzív sugarakat kibocsájtó ufókról számoltak be, és rengeteg ember égési- vagy éppen szúrt sebeket szerzett megmagyarázhatatlan körülmények között. Kiderült a dokumentumokból, hogy a brazil kormány "Csészealj hadművelet" fedőnéven vizsgálatot rendelt el a szigetnél. A dokumentumok szerint több kormányzati tisztviselő is arról számolt be, hogy láttak megmagyarázhatatlan méretű és formájú lebegő tárgyakat a levegőben az emberekhez hasonlóan.