Kiszaladt a vér az arcukból: egy gyerek szelleme sétált el a kamera előtt

Az angliai Chesterben található Ye Olde Kings Head nevű fogadó már önmagában is misztikus múlttal rendelkezik, ugyanis a 17. századi épület egykor bordélyház volt, ma azonban a My Haunted Hotel névre hallgató szállodaként üzemel, és állítólag az Egyesült Királyság legkísértetiesebb helye. A helyről készült nyolcrészes dokumentumsorozatban jól látható, hogy a vendégek izgatottan érkeznek, majd sokan rémülten menekülnek órákkal később.

A hotel 24 órás kamerarendszerrel figyeli a vendégeket és a paranormális eseményeket. Az egyik legkülönösebb eset során egy nő megkérte a szellemeket, hogy jelezzék jelenlétüket, erre egy baba zuhant le a polcról. Máskor egy lépcső melletti kamera rögzített egy gyerekhangot, ami azt mondta "A nevem Billy."

A felvételeket elemző Danny Moss paranormális nyomozó kijelentette, ezek 100%-ban természetfeletti jelenségek.

A 90-es évek óta a vendégek arról számoltak be, hogy gyerekek játszanak a folyosókon, bár nem tartózkodtak itt gyerekek. Úgy tűnik, sok volt a tevékenység, különösen az ötödik szobában, ahol babák mozdultak meg, szinte úgy, mintha egy gyermeklélek játszana velük.

Az épület legismertebb lakói között szerepel egy árnyékszerű szellem szerzetes, egy Annabelle-stílusú baba, aki azt mondta "Ki akarom égetni a szemedet", és több gyermekszellem is, akik a folyosókon játszanak. A legtöbb esemény az 5-ös szobához köthető, ahol a babák önálló életet élnek. Itt fedeztek fel nemrég egy rejtett padlástérben egy fa dobozt is.

A hotel tulajdonosa, Harry Achilleos, aki maga is lelkes paranormális kutató, 2012-ben vásárolta meg az épületet. Azóta a helyszín szerepelt a Most Haunted és a Sky’s Paranormal: Captured műsorokban is, és mára valódi zarándokhellyé vált a szellemvadászok körében - írta a Daily Star.