Most jött a TV2 rendkívüli bejelentése

Az új struktúrában Fischer Gábor, programstratégiai és tartalomgyártási igazgató (Chief Content Officer), valamint Tóth Bence, gazdasági és operatív igazgató (Chief Financial Officer & Chief Operational Officer) közvetlenül Vaszily Miklós elnök-vezérigazgatónak felelnek, biztosítva a vállalat stratégiájának összehangolt és hatékony végrehajtását.



Fischer Gábor, aki közel 10 éve programigazgatóként dolgozik a TV2 Csoportnál, mostantól felel a cégcsoport szórakoztató műsorainak és kábelcsatornáinak teljes tartalmi irányításáért, beleértve a műsorstratégiai, programszerkesztési, tartalomgyártási, kreatív, kutatási és tartalommenedzsment területeket, valamint az őket támogató kommunikációs igazgatóságot. Feladatkörébe tartozik a műsorvezetők szakmai irányítása is, akik meghatározó szerepet játszanak a TV2 Csoport sikerének alakításában. Az egyes részlegek összehangolt működése biztosítja, hogy a vállalat tartalomstratégiája innovatív és versenyképes maradjon, rugalmasan alkalmazkodva a változó piaci igényekhez és fogyasztói trendekhez.



Tóth Bence a gazdasági és operatív működésért felel, irányítása alá tartozik a jogi, HR, tartalomterjesztési, értékesítési, digitális és műszaki igazgatóság. A gazdasági és operatív területek összehangolt működése biztosítja a vállalat pénzügyi stabilitását, a technológiai fejlesztések megvalósítását, valamint a digitális és értékesítési stratégiák egységes irányítását.



Vaszily Miklós elnök-vezérigazgató így kommentálta a szervezeti változásokat: "Fischer Gábor és Tóth Bence az elmúlt években bizonyították szakmai rátermettségüket és vezetői képességeiket, jelentősen hozzájárulva a TV2 Csoport sikereihez. A mostani struktúraváltás célja, hogy a már jól működő rendszert még hatékonyabbá tegyük, biztosítva a további növekedést és stabilitást. Fontos kiemelni, hogy a szervezeti átalakulás során minden igazgató továbbra is vezeti a saját területét, és folytatja eddigi munkáját az új struktúrában.”



A szervezeti módosítások elősegítik a TV2 Csoport hatékonyabb működését és tovább erősítik piacvezető szerepét a médiapiacon.