Orbán Viktor: Ukrán bűnözők állnak a magyar családokat támadó kibercsalások mögött

Orbán Viktor ismét ellátogatott a Jó reggelt, Magyarország! műsorába, hogy az országunkat érintő legfontosabb kérdésekről ejtsen pár szót. Mint ismert, jelenleg is zajlik a világ legnagyobb jobboldali seregszemléje, a kétnapos CPAC Hungary 2025, melynek főszónokaként a miniszterelnök csütörtökön meg is tartotta nyitóbeszédét, ugyanakkor időt szakított arra is, hogy a rendezvény pénteki napja előtt a Kossuth rádióban is interjút adjon. Elsőként azok az online és telefonos csalók kérdése került terítékre, akik a magyar családokat célozzák. Orbán Viktor kijelentette: gyakorlatilag mindenki veszélyben van, aki bankkártyával rendelkezik, vagy bármi más módon digitálisan kezeli a pénzét. Emlékeztetett: régen minden pénzügyi folyamat som dologgal járt, most ugyanez egy mozdulat csupán. Ez kényelmesebb, ugyanakkor veszélynek is tesz ki minket. "Csak ráböksz valamire, és nem is vetted észre, és el is vitték a pénzedet!"

Orbán Viktor a Jó reggelt, Magyarország! műsorában Fotó: YouTube

"Miközben azt gondoljuk, hogy dörzsöltek vagyunk, a valóság nem ez. Jóhiszemű nép vagyunk, és könnyű kicsalni a pénzünket, mert jószívű emberekből áll az ország" – magyarázta a miniszterelnök, kiemelve: épp ezért kell keményen dolgozniuk a hatóságoknak, és többek közt felvilágosítani a lakosságot. A csalók eddig 8 milliárd forintot szereztek meg gyanútlan, segítőkész emberektől. Ebből ezidáig már másfél milliárdot sikerült visszaszerezni, annak ellenére, hogy sajnos ez a legnehezebb része mindig az ilyen ügyek felgöngyölítésének.

Nemzetközi bűnözők állnak a magyar csalások mögött

Azt hihetnénk, a magyar hatóságok nem sokat tehetnek, mivel az ilyen csalások többsége külföldről érkezik. Orbán Viktor azonban emlékeztetett: legutóbb egy ukrán call-center-hálózatot sikerült felszámolniuk.

A bűnözői csoportok 80 százaléka ukrán

– emelte ki a miniszterelnök, kiemelve: ha Ukrajna az EU tagja lenne, sokkal nehezebb lenne ezen bűnözők ellen fellépni, hiszen beépülnének az európai üzleti életbe.

1 millió 600 ezer visszaküldött VOKS2025-szavazat

Orbán Viktor azt is elárulta: a Voks2025-szavazólapok közül eddig 1 millió 600 ezret töltöttek ki az állampolgárok. Nem csak ez mutatja, hogy sokan ellenzik Ukrajna EU-s felvételét, de a CPAC Hungary-n begyűjtött nemzetközi tapasztalatok is. "Kezelhetetlen kihívást eredményezne" – magyarázta, hozzátéve: "Az a kérdés, milyen állapotban van az európai demokrácia, és mennyire érdekli az európai vezetőket az emberek véleménye" – emlékeztetve: hazánkban épp erről szól a Voks 2025 szavazás is, hogy az emberek hallassák a hangjukat. "Ez nem divat Nyugat-Európában. Ők legfeljebb közvéleményként, nem közakaratként veszik az ilyen szavazásokat."