Ha neked is ilyen telefonod van, jobban jársz, ha heteken belül veszel egy újat, különben…

Nem is olyan régen a dél-koreai techóriás, az LG még a telefonipar egyik titánja volt. De 2021-ben az bejelentette, hogy leállítja okostelefon-fejlesztéseit.

Az LG leállítja okostelefon-fejlesztéseit Fotó: Pexels

A The Sun arról ír, hogy az LG most arra készül, 2025. június 30-án végleg leállítja a frissítési szervereit. Ha neked is ilyen telefonod van és ez megtörténik, többé nem fogsz tudni letölteni és telepíteni Android-frissítéseket. Ez nem csak azt jelenti, hogy lemaradsz bizonyos funkciókról , hanem fontos biztonsági frissítések hiányát is felveti. És mint tudjuk, ezeket a biztonsági réseket a bűnözők felhasználhatják arra, hogy célba vegyenek.

Szeretnénk kifejezni szívből jövő hálánkat ügyfeleinknek, akik szerették és támogatták az LG Electronics mobiltermékeit. A lejárati dátum után a szoftverfrissítési szolgáltatásokat már nem lehet használni. Ha igénybe kívánja venni a szolgáltatásokat, javasoljuk, hogy 2025. június 30. előtt frissítse szoftverét. Továbbá, mivel a továbbiakban nem biztosítunk alkalmazásfrissítéseket, nem fogja tudni letölteni az inicializáláskor törölt alapértelmezett alkalmazásokat

- olvasható az LG közleményében.

A portál éppen ezért azt javasolja, hacsak nem ragaszkodsz az LG telefonodhoz annyira, jobban jársz, ha veszel egy új mobilt, ami továbbra is képes frissítéseket fogadni.