Ennyi volt: lemondott Karácsony Gergely egyik legfontosabb cégvezetője, Walter Katalin

Lemondott Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója – erősítette meg értesülésünket a Magyar Nemzet városházi forrása. Lapunk információi szerint Walter Katalin a fővárosi cégvezetők kiválasztása körül kialakult huzavona és az elmúlt időszak botrányai miatt adta be a lemondását - írja cikkében a Magyar Nemzet.

Walter Katalin 2021-től dolgozik a BKK vezérigazgatójaként, a címlapokra először tavaly januárban került, amikor a járatritkítással kapcsolatban egy háttérbeszélgetésen úgy fogalmazott:

Az utasokat ebbe a folyamatba nehéz lett volna bevonni, mert az olyan, mintha hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele.

Ezt követően Walter Katalin egyszer beadta a felmondását, de Karácsony Gergely akkor nem fogadta el.

Idén a Walter Katalin vezette BKK rekordbírságot kapott. A közbeszerzésekről szóló törvény két ízben történő megsértése miatt a Közbeszerzési Hatóság több bírságot is kiszabott a Budapesti Közlekedési Központra. A Közbeszerzési Döntőbizottság által közzétett dokumentumokból kiderült, hogy az ajánlatkérő, vagyis a Budapesti Közlekedési Központ megsértette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi törvényt.

A döntőbizottság a Walter Katalin által vezetett céggel szemben kétszázmillió forint bírságot állapított meg. Szintén a közbeszerzési törvény megsértése miatt egy másik ügyben további százmillió forint bírságot szabott ki a hatóság.

Vagyis a fővárosi cég összesen háromszázmillió forintnyi bírságot kapott a jogszabálysértő közbeszerzések lefolytatása miatt.

A döntőbizottság akkor úgy fogalmazott: „A jogorvoslati eljárás során megállapította, hogy az uniós irányelv és a közbeszerzési törvény verseny tisztaságát és az esélyegyenlőséget előíró alapelveibe, továbbá számos, a közbeszerzés előkészítésére, az összeférhetetlenségre és a beszerzendő villamosok szerződéses feltételeinek meghatározására vonatkozó törvényi előírásba ütközött a BKV eljárása.”

Mint arról már beszámoltunk,

2021-ben több súlyos jogsértés miatt megsemmisítette a Közbeszerzési Döntőbizottság a BKV használtvillamos-beszerzési felhívását, és 150 milliós bírságot szabott ki a közlekedési vállalatra.

De 2022-ben a Lánchíd ügyében is kapott 15 millió forint bírságot az ajánlatkérő BKK és a kivitelező A–Híd Zrt. Pedig akkor még nem is volt nyilvános a Vig Mór-féle számlagyár korrupciógyanús ügye. Utóbbi ügy részleteiről több alkalommal beszámoltunk, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.