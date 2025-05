"Azt hittem utálni fogom őt, de a gyerekem nevelőanyja lett a legjobb barátnőm"

Miután elváltam a férjemtől, közös gyermekfelügyeletben egyeztünk meg egy brutális elhelyezési per során, így az új párja Sophia is a gyerekünk életének a része lett. Sokáig nem találkoztam vele, így csak az online felületeken nézhettem utána, és kíváncsi voltam rá, hogy jobb nő-e nálam. Életem közepénA voltam korban, mesterdiplomával, jó karrierrel, és egy terapeutával, akit zsebből fizettem. Felnőtt nő voltam már, nem egy tinédzserlány, aki a menza túloldaláról leskelődik. Egy idő után azonban megváltozott a véleményem róla, ugyanis gyereke született neki is az exemtől. Ő már nem csak egy másik ő volt, hanem egy másik anya is