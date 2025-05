Gyárfás Tamás: Megvan a Fenyő-gyilkosság újabb áldozata

BORS: Ránki Sára bírósági szakértő, bűnügyi nyelvész azt állította, a tárgyalások előtti éjszakákon becsöngettek hozzá, felhívták az édesapját, illetve szakértőtársát megpróbálták megvesztegetni. Ön zaklatta a szakértőt?

Gyárfás Tamás: Ezek az alantas sejtetések vérlázítóak.

BORS: De beszélt Ránki Sárával?

Gy. T.: Érdemileg nem.

BORS: A bírósági szakértő elmondta: a Fenyő név egyszer sem szerepel ugyan az 512 perces beszélgetés során, viszont a Fenyvesi név háromszor is felmerül. Ki az a Fenyvesi?

Gy. T.: Ránki ezzel is példázta, hogy ez a „börtönnyelv”. Portik Tamás háromszor is azt mondja, a Fenyvesi ügyben közreműködött. A nyelvész nem vette figyelembe, kinek a szájából hangzik el a Fenyvesi szó. Amikor Fenyőt Fenyvesinek nevezi, én akkor sem mondom, hogy lépjen fel ellene, vagy ami még ennél is szörnyűbb: ölje meg!

Ártatlannak vallja magát Gyárfás Tamás Fotó: Bors

BORS: Ezek szerint a Fenyvesi szó Fenyő Jánosra utal. Jól sejti a szakértő?

Gy. T.: Semmi közöm nincs ahhoz, hogy mit sejt a bűnügyi nyelvész. Nevezhette volna bárkinek Fenyő Jánost, én nem kértem egyetlen alkalommal sem, hogy ellene bármely vonatkozásban lépjen fel.

BORS: Az is elhangzik Ránki Sára szájából, hogy nem manipulált a felvétel, mert ön sejtette, hogy Portik Tamás csőbe akarja húzni. Valóban ezt érezte?

Gy. T.: Nem tudom megmondani, hogy 21 évvel ezelőtt mikor, mit éreztem. A felvételek 2003-ban és 2004-ben készültek. Portik akkor idézte fel nekem, hogy szerinte mi történt hét vagy nyolc évvel korábban, 1996-ban. Ma már tudjuk, hiszen Portik többször elmondta a tárgyaláson: ő feladatul kapta, hogy engem csőbe húzzon. Csaljon ki belőlem legalább egy olyan mondatot, ami alátámasztja, hogy megbíztam azzal, tegye el láb alól Fenyő Jánost. Ha rájöttem volna, akkor durvábban mondom meg neki, hogy képtelenségekről beszél.

BORS: Finoman mit mondott neki?

Most csak kiragadok a szövegből mondatokat: „Nem tudom, hogy miről beszélsz…”, „Nem is tudom, miről van szó..” „Ha kitalálsz egy történetet, arra nem tudok mit mondani….” "Én, becsületszavamra, semmit nem tudok, hogy te mit csináltál…” És így tovább...