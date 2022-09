Nem bízták a véletlenre, dugig van zsarukkal a környék az egymásnak eső érdi és enyingi család miatt

Mint arról a Bors is írt, a két család több tucat tagja 2020. júliusában estek egymásnak egy érdi benzinkúton. Az eset során elgázolták és puszta kézzel is ütötték-vágták egymást, de késekkel és fegyverekkel is harcoltak, aminek a végén egy 50 éves férfit halálra szúrtak, míg négy másik ember megsérült.

A vádirat szerint a balhé a két család két tagja között köttetett, milliókba kerülő lagzi után tört ki, ugyanis a férj és feleség a nagy esküvő ellenére hamarosan szakítottak, az asszony közölte: nem tér vissza férjéhez. A szakításon viszont a család valósággal kiborult, mind a két fél átverve érezte magát, így kölcsönösen üzengettek egymásnak és gyalázták egymást a közösségi oldalakon. Ez odáig fajult, hogy júliusra megbeszéltek egy találkozót is, ez végződött aztán tragédiával az érdi állomáson.

Ritka pillanat, hogy ennyi ügyvéd legyen jelen egy tárgyaláson. Persze a vádlottak száma miatt érthető is Fotó: Végh István

A bíróság előtt már a szerdai előkészítő tárgyalást megelőző órákban is kordonok és rendőrbuszok sokasága várta a 30 főnyi vádlottat és rokonaikat, több tucat rendőr pedig a helyszínre érkező rokonságot várta.

Ennyi vádlott (és a hozzájuk tartozó ügyvédsereg) egyébként komoly logisztikai problémát is jelent a tárgyalás megkezdése előtt, hiszen mindenkit le kell ültetni, aki érinett az ügyben.